Tử vi dự đoán 3 con giáp được "Thần Tài rót lộc" trong 5 ngày tới. Vận trình cải thiện, tiền bạ ngập túi. Tuổi Dậu tiền tài khá khẩm, tình duyên êm đẹp

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 09:35

Vận trình 3 con giáp ôm trọn may mắn trong 5 ngày tới, vàng bạc chất đóng, sự nghiệp trôi chảy.

Tuổi Dậu 

Tử vi dự đoán 3 con giáp được 'Thần Tài rót lộc' trong 5 ngày tới. Vận trình cải thiện, tiền bạ ngập túi. Tuổi Dậu tiền tài khá khẩm, tình duyên êm đẹp - Ảnh 1

Tử vi cho biết trong 5 ngày công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông về mọi mặt. Dự đoán sẽ bước nhảy vọt đáng kể trong vận trình sự nghiệp của người tuổi này.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong 5 ngày công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông về mọi mặt. Dự đoán sẽ bước nhảy vọt đáng kể trong vận trình sự nghiệp của người tuổi này. Bản mệnh may mắn nhận được sự tin tưởng từ cấp trên thông qua những biểu hiện xuất sắc trước đó, từ đó giao cho những nhiệm vụ quan trọng. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá tốt. Việc lập kế hoạch quản lý tài chính thông minh và chi tiêu cẩn thận nên con giáp này đang khá dư dả, không cần lo tiền ăn trong tháng này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa vượng giúp cho người độc thân tìm được mối nhân duyên tốt lành, có thể thành đôi là rất lớn. Tình cảm gia đình ấm êm và viên mãn khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ, mơ ước

Giờ tốt trong ngày: 17h - 20h

Con số may mắn: 29, 47

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán 3 con giáp được 'Thần Tài rót lộc' trong 5 ngày tới. Vận trình cải thiện, tiền bạ ngập túi. Tuổi Dậu tiền tài khá khẩm, tình duyên êm đẹp - Ảnh 2

Tử vi cho biết trong 5 ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong 5 ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ.

Tình duyên: Tình cảm dễ có hiểu lầm, nên tăng cường giao thiệp, tránh xa hoa lá cỏ cây, không nên tạo cơ hội cho người khác phái, sẽ chỉ phá hoại mối quan hệ tốt đẹp.

Công việc: Điều kiện làm việc khá tốt, đàm phán với khách hàng tỷ lệ thành công cao.

Tài lộc: Bỏ tiền vào một giỏ, biết cách quản lý tài chính riêng biệt và kiếm được nhiều thu nhập ổn định từ đó.

Sức khỏe: Cẩn thận mất ngủ, viêm da dị ứng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 18h

Con số may mắn: 29, 40

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán 3 con giáp được 'Thần Tài rót lộc' trong 5 ngày tới. Vận trình cải thiện, tiền bạ ngập túi. Tuổi Dậu tiền tài khá khẩm, tình duyên êm đẹp - Ảnh 3

Tử vi cho biết trong 5 ngày là một trong những con giáp phát tài, tuổi Thân được Thần Tài rót lộc nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, đạt được những bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong 5 ngày là một trong những con giáp phát tài, tuổi Thân được Thần Tài rót lộc nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, đạt được những bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Bản mệnh có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn đổ về túi.

Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Đừng quên cuối tuần này Tài thần nằm ở hướng Chính Nam trong ngày thứ 7, hướng Tây Nam trong ngày chủ nhật. Nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 20h

Con số may mắn: 39, 83

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Vận trình có nhiều biến động tiêu cực trong 4 ngày tới mà 3 con giáp này phải đối mặt. Tuổi Ngọ nên chi tiêu tiết kiệm, vì có thể mắc phải một số bệnh nên dành khoản chi cho sức khoẻ

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