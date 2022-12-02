Tử vi dự báo vào đúng 8h08 phút sáng ngày (3/12/2022) 3 con giáp chào đón Thần Tài "Đại Cát Đại Lợi". Làm ăn phát đạt, thuận lợi muôn phần, 97% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. Chính quan hỗ trợ Tuổi Mão êm ấm.

Tử vi dự báo vào đúng 8h08 phút sáng ngày (3/12/2022) cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn có nhiều biến chuyển tích cực.

Tài vận: Vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này nhận được nhiều lời mời cộng tác và nhanh chóng đạt được sự an tâm tài chính. Tuy nhiên, bạn nên lập kế hoạch dùng tiền hợp lý để không chi tiêu hoang phí và ảnh hưởng đến hậu vận.

Tử vi dự báo vào đúng 8h08 phút sáng ngày (3/12/2022) cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn có nhiều biến chuyển tích cực. Con giáp này có nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân và được cân nhắc vào những vị trí quan trọng. Bạn cần có sự tập trung và nỗ lực không ngừng để không khiến người khác phải thất vọng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Bạn và đối phương có được sự thấu hiểu và yêu thương nhau hết mực. Hai bạn luôn biết cách tạo động lực cho nhau để vượt qua những khó khăn. Sau khi cùng nhau trải qua không ít sóng gió, bản mệnh biết được rằng mình đã chọn đúng người.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào đúng 8h08 phút sáng ngày (3/12/2022) Chính quan hỗ trợ để con giáp tuổi Mão hôm nay đón một ngày mới khá ổn định Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h08 phút sáng ngày (3/12/2022) Chính quan hỗ trợ để con giáp tuổi Mão hôm nay đón một ngày mới khá ổn định, không có bất cứ rào cản hay áp lực nào khiến bạn phải lo lắng. Đây là lúc phù hợp để triển khai các kế hoạch, giúp bạn có những cơ hội có lợi cho sự phát triển cá nhân, mở rộng cơ hội hợp tác.



Trong các mối quan hệ, cần tránh những lời đàm tiếu, hãy tôn trọng lý trí và tránh tin tưởng người khác một cách mù quáng. Nếu trước đây bạn dành quá nhiều thời gian cho người khác thì lúc này là để chăm sóc bản thân mình. Nên có thái độ thực dụng, tránh dễ tin người một lần nữa, nếu không bạn sẽ rất hối tiếc.



Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho khía cạnh tài chính của bản mệnh nhờ đó mà bạn có những hướng đi đúng đắn, phù hợp và bền vững trong việc cải thiện tiền bạc của mình. Chớ nên hé lộ những bí mật của mình cho ai nhé.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào đúng 8h08 phút sáng ngày (3/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn và có thể được nhiều người biết đến hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h08 phút sáng ngày (3/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn và có thể được nhiều người biết đến hơn.

Tình duyên: Đường tình duyên hôm nay ở mức trung bình, có khả năng đi chệch hướng, cần xem lại, nếu nên dừng lại thì đừng chần chừ.

Công việc: Công việc sa sút, thiếu kinh nghiệm làm việc sẽ khiến bạn lo lắng, cảm thấy bản thân mình vô dụng. Thực chất không đúng, người đi trước biết trước mà thôi, hãy lạc quan và cố gắng lên.

Tài lộc: Tăng cao, bạn kiểm soát được ham muốn kiếm tiền của mình.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay được cải thiện, vận động nhiều hơn nữa sẽ càng tốt hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.