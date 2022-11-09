Tử vi dự báo trong ngày mai (10/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc hoan hỷ” lộc lá dồi dào, công việc khấm khá, vận trình đỏ rực. Tuổi Dậu có thần linh che chở, tình duyên khả quan

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra trong ngày mai (10/11/2022) rất hanh thông. Sự trợ vận của Tam Hợp và Địa chi giúp người tuổi này làm việc gì cũng “đầu xuôi, đuôi lọt”.

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra trong ngày mai (10/11/2022) rất hanh thông. Sự trợ vận của Tam Hợp và Địa chi giúp người tuổi này làm việc gì cũng “đầu xuôi, đuôi lọt”. Dù bản mệnh không cần bỏ nhiều công sức, song vẫn gặt hái nhiều thành công vượt ngoài mong đợi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này không chỉ nhận được tin vui liên quan đến phương diện tài chính do Tài Thần mang đến mà còn nhận được lộc ăn uống trong ngày.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ đào hoa vượng. Cuộc sống hôn nhân viên mãn trở thành niềm mơ ước của không ít người.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 17h

Con số may mắn: 30, 48

Tuổi Hợi

Tử vi vui trong ngày mai (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận thế tốt hơn, đối nhân xử thế tốt nên nhận được nhiều lợi lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui trong ngày mai (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận thế tốt hơn, đối nhân xử thế tốt nên nhận được nhiều lợi lộc.

Tình duyên: Muốn chia tay thì nói thẳng ra, xin đừng mang những cảm xúc không tốt đến với đối phương hay gia đình của mình.

Công việc: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, đối nhân xử thế tốt, biết cách khen ngợi những người xung quanh nên có thể nhận được sự giúp đỡ từ nhiều khía cạnh khác nhau ở nơi làm việc và hoàn thành công việc một cách suôn sẻ.

Tài lộc: Thu nhập từ lương tại nơi làm việc đang có xu hướng tăng, bạn dễ dàng được tăng lương nhờ chuyên môn kỹ thuật.

Sức khỏe: Đau nhức chân tay lâu ngày nên đi khám, đừng bỏ qua các buổi khám sức khoẻ định kỳ.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 53, 89

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trong công việc trong ngày mai (10/11/2022). Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trong công việc trong ngày mai (10/11/2022). Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bạn hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp sự nghiệp thuận lợi trong ngày mai (10/11/2022) này giữ được chữ tín nên khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn triển vọng. Cũng vì những cơ hội làm ăn đến tới tấp nên bạn nhanh chóng thu về một khoản tiền lời lãi khả quan.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 33, 73

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