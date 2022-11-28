Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) 3 con giáp gặp "Vận đen cản lối" khó mà thăng tiến, tiền tài chậm trễ, chi nhiều hơn thu. Gặp nhiều rắc rối chốn công sở.

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 07:55

Vận trình kém tài lộc trong ngày (29/11/2022) 3 con giáp gặp nhiều khó khăn trong công việc cũng như các mối quan hệ nơi làm việc.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) 3 con giáp gặp 'Vận đen cản lối' khó mà thăng tiến, tiền tài chậm trễ, chi nhiều hơn thu. Gặp nhiều rắc rối chốn công sở. - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn không có vận may lớn, không có nhiều cách để kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn không có vận may lớn, không có nhiều cách để kiếm tiền.

Tình duyên: Có thể gặp được người mình thích, tính cách của đối phương là mẫu người bạn thích, cả hai đều quan tâm đến nhau.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tốt, thuận lợi cho việc hợp tác với lãnh đạo và cấp trên, thuận lợi cho việc hợp tác dự án bí mật, dễ nhận được một số chính sách hỗ trợ.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay không tốt, cổ phiếu quỹ sẽ lao dốc, điều này sẽ làm tài sản bốc hơi rất nhiều, không dám tiêu tiền bừa bãi.

Sức khỏe: Không nên ăn thức ăn thừa để qua đêm, đặc biệt là hải sản.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) 3 con giáp gặp 'Vận đen cản lối' khó mà thăng tiến, tiền tài chậm trễ, chi nhiều hơn thu. Gặp nhiều rắc rối chốn công sở. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) tuổi Thân công việc có rắc rối. Thiên Quan xuất hiện gây nhiều cản trở cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) tuổi Thân công việc có rắc rối. Thiên Quan xuất hiện gây nhiều cản trở cho con giáp này. Bạn nên nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp hoặc những người có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Tài vận: Vận trình tài lộc có nhiều chuyển biến không tốt. Con giáp này chi tiêu thiếu kiểm soát nên hao hụt về tài chính. Quan trọng hơn bạn lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn phải dùng đến tiền nên lâm vào cảnh túng thiếu. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình hòa. Bạn và người yêu có thời gian bên nhau sau một tuần làm việc bận rộn. Những bạn độc thân nên đến những buổi tiệc đông đúc hoặc đi du lịch để có cơ hội gặp được người phù hợp.

Tuổi Sửu

 

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) 3 con giáp gặp 'Vận đen cản lối' khó mà thăng tiến, tiền tài chậm trễ, chi nhiều hơn thu. Gặp nhiều rắc rối chốn công sở. - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022), hung vận có dấu hiệu tăng cao cảnh báo người tuổi Sửu về những khó khăn mà bạn phải đối mặt.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022), hung vận có dấu hiệu tăng cao cảnh báo người tuổi Sửu về những khó khăn mà bạn phải đối mặt.

 

Theo đó, công việc có dấu hiệu chững lại, kế hoạch vốn đang tiến hành suôn sẻ trước đó nay phải tạm ngừng vì nhiều lý do. Càng những lúc như vậy, Sửu càng cần phải bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân sự cố xuất hiện từ đâu. Đừng tốn thời gian để than vãn vô ích, bạn càng rối trí thì càng dễ bế tắc.

 

Vận khí giảm sút mạnh mẽ. Bạn dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã với người khác. Những quan điểm trái ngược trong quá trình làm việc chung khiến bạn có cảm giác bị đối nghịch, dễ vấp phải điều tiếng thị phi, bị người khác nói xấu sau lưng, cố tình gán cho tiếng xấu.

 

Thời điểm này, bản mệnh cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ nơi công sở, là bạn hay thù chẳng thể biết trước được.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Vận trình khởi sắc trong ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý.

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