Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được "Cát Tinh che chở" công việc tấn tới, tài chính thu về gấp đôi, khí thế tài lộc tăng cao. Tình duyên gia đạo êm ấm trọn vẹn nhất tuần.

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 09:06

Vận trình đầy tích cực trong ngày (29/11/2022). Được Tam Hợp cục che chở 3 con giáp may mắn có sự dìu dắt của quý nhân, làm gì cũng sẽ đạt kết quả khả quan.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được 'Cát Tinh che chở' công việc tấn tới, tài chính thu về gấp đôi, khí thế tài lộc tăng cao. Tình duyên gia đạo êm ấm trọn vẹn nhất tuần. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão sự nghiệp trên đà tăng trưởng tích cực, thu lợi nhân đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão sự nghiệp trên đà tăng trưởng tích cực, thu lợi nhân đôi.

Tình duyên: Rất tốt, người đã có bạn đời có thể thúc đẩy mối quan hệ của cả hai ngày càng nồng ấm, người độc thân sẽ gặp được đối tượng phù hợp và có được mối quan hệ tuyệt vời.

Công việc: Luôn làm thêm giờ, có nhiều việc không thể hoàn thành, càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc tốt, sẽ có một số cơ hội, có lợi cho bạn vì được quý nhân quan tâm, nhưng cần giao thiệp nhiều hơn, nếu không sẽ gặp trắc trở.

Sức khỏe: Khá tốt, chú ý ăn nhiều rau xanh hơn là được.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được 'Cát Tinh che chở' công việc tấn tới, tài chính thu về gấp đôi, khí thế tài lộc tăng cao. Tình duyên gia đạo êm ấm trọn vẹn nhất tuần. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tỵ dự báo vận trình công việc thuận lợi. Con giáp này được quý nhân phò trợ nên gặp dữ hóa lành

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tỵ dự báo vận trình công việc thuận lợi. Con giáp này được quý nhân phò trợ nên gặp dữ hóa lành, gặp khó hóa không. Bạn dễ dàng thực hiện được những mục tiêu của mình và đặt được thành tựu ngoài sức mong đợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Bản mệnh nhận được nhiều khoản thu mới về túi. Đây đều là kết quả của quá trình làm việc không ngừng nghỉ của con giáp này và bạn hoàn toàn xứng đáng. Trong thời gian tới, chỉ cần bạn duy trì được tinh thần làm việc của hiện tại sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền mới,

Tình cảm: Vận trình tình duyên khá ngọt ngào. Bạn và người yêu có buổi tối hẹn hò lãng mạn bên nhau. Cả hai cùng nhau chia sẻ về những điều đã diễn ra trong tuần và dành cho nhau nhiều lời động viên hữu ích. Sau thời gian dài bên nhau, cả hai càng cảm nhận được rằng đối phương là định mệnh của đời mình và ngày càng yêu thương nhau hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được 'Cát Tinh che chở' công việc tấn tới, tài chính thu về gấp đôi, khí thế tài lộc tăng cao. Tình duyên gia đạo êm ấm trọn vẹn nhất tuần. - Ảnh 3

 

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự đoán đúng 11h12 phút ngày (29/11/2022) con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Bạn có nhiều cơ hội để có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

 

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình. 

 

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) 3 con giáp dễ gặp "Vận đen đeo bám" làm gì cũng nên ngó trước ngó sau, kẻ xấu rình rập, tài chính mất mát, đầu tư lỗ nặng.

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) 3 con giáp dễ gặp "Vận đen đeo bám" làm gì cũng nên ngó trước ngó sau, kẻ xấu rình rập, tài chính mất mát, đầu tư lỗ nặng.

Vận trình trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) nhắc nhở 3 con giáp này cần phải đề phòng bởi vận trình dễ có tiểu nhân hãm hại.

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