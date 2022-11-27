Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau (28/11/2022) 3 con giáp có "Quý nhân chăm sóc" không lo không nghĩ, tiền tài kéo về túi, công việc suôn sẻ. Tuổi Tìn có Cát Tinh trợ vận, tài khí đỏ rực nhất tuần sau.

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 08:39

Vận tình đỏ rực trong tuần sau 3 con giáp được "Trời Đất diều dắt" tài lộc đề huề, sự nghiệp tấn tới, ôm trọn kiếp giàu.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau (28/11/2022) 3 con giáp có 'Quý nhân chăm sóc' không lo không nghĩ, tiền tài kéo về túi, công việc suôn sẻ. Tuổi Tìn có Cát Tinh trợ vận, tài khí đỏ rực nhất tuần sau. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý do được quý nhân chăm sóc nên có lợi khá lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý do được quý nhân chăm sóc nên có lợi khá lớn.

Tình duyên: Vận tình duyên đi xuống, nếu ấy hết can đảm thổ lộ, rất có thể bạn sẽ bị đối phương từ chối phũ phàng, khiến bạn cảm thấy nhục nhã.

Công việc: Công việc hôm nay tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, dễ được quý nhân quan tâm hỗ trợ, có lợi cho việc nâng cao hiệu suất, thuận lợi cho việc học hành.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, cơ hội tốt, bản thân dễ được quý nhân chăm sóc, dễ có cơ hội nâng cao phúc lợi.

Sức khỏe: Bình thường, nên vận động nhiều hơn. 

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau (28/11/2022) 3 con giáp có 'Quý nhân chăm sóc' không lo không nghĩ, tiền tài kéo về túi, công việc suôn sẻ. Tuổi Tìn có Cát Tinh trợ vận, tài khí đỏ rực nhất tuần sau. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau  (28/11/2022) vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Con giáp này được trao cơ hội rèn luyện và chứng minh năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau  (28/11/2022) vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Con giáp này được trao cơ hội rèn luyện và chứng minh năng lực. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như kỳ vọng bạn phải rất nỗ lực và sẵn sàng đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức đang chờ đợi phía trước.

Tài vận: Vận trình tài lộc hanh thông. Bản mệnh nhận được tin vui về tài chính từ những công việc tay trái. Một vài bạn sẽ nhận được phần thưởng kha khá vì đã có nhiều đóng góp cho công việc của doanh nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Cục diện Ngũ hành xung khắc khiến bạn và người yêu có nhiều điểm bất đồng. Cả hai đều cho rằng những luận điểm của mình là đúng đắn và không ai chịu nhường nhịn ai. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tình trạng này mối quan hệ rất dễ đi đến rạn nứt và đổ vỡ.

Tuổi Thìn 

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau (28/11/2022) 3 con giáp có 'Quý nhân chăm sóc' không lo không nghĩ, tiền tài kéo về túi, công việc suôn sẻ. Tuổi Tìn có Cát Tinh trợ vận, tài khí đỏ rực nhất tuần sau. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau  (28/11/2022). Nhờ có cát tinh trợ vận, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự đoán trong đầu tuần sau  (28/11/2022). Nhờ có cát tinh trợ vận, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới. 

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội. 

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

 

Các mối quan hệ của con giáp may mắn tuần này có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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