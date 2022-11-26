Tử vi dự đoán kể từ ngày (28/11/2022) 3 con giáp "Vận khí đỏ rực". May mắn nhất tuần, phát tài phát lộc, lương thưởng tăng cao, tiền bạc kéo về túi, cả tuần ngồi đếm tiền.

Tử vi dự đoán kể từ ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần khá tốt, thích hợp làm một số công việc phụ để tăng thêm thu nhập.

Tình duyên: Dù ngày thường bạn rất rụt rè, nhưng vào những thời điểm quan trọng, bạn vẫn có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình và dễ dàng chiếm được trái tim của đối phương.

Tử vi dự đoán kể từ ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần khá tốt, thích hợp làm một số công việc phụ để tăng thêm thu nhập.

Công việc: Rất kiên nhẫn trong công việc, làm việc cũng rất chu đáo, năng lực của bạn cho phép bạn xử lý công việc một cách dễ dàng.

Tài lộc: Tài vận hôm nay không tồi, vào thời khắc mấu chốt có thể rút tiền từ quỹ của chính mình, lúc cao điểm nhất có thể vứt bỏ, có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ.

Sức khỏe: Hạn chế đồ ngọt, hạn chế uống nước ngọt trước khi ăn cơm.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc có tiến triển. Một số bạn sẽ nhận được tin vui về tăng lương hoặc một khoản tiền thưởng nho nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán kể từ ngày (28/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn khá tiến triển. Con giáp này có khả năng giao tiếp tốt nên nhanh chóng kết thân với những đồng nghiệp của mình. Dù bước vào môi trường mới nhưng bản mệnh dễ dàng hòa nhập và tự tạo cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân.

Tài vận: Vận trình tài lộc có tiến triển. Một số bạn sẽ nhận được tin vui về tăng lương hoặc một khoản tiền thưởng nho nhỏ. Con giáp này cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác mới nên không cần quá lo lắng về tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có nhiều khởi sắc. Bạn và đối phương khởi nguồn từ tình bạn và dần cảm nhận được tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Khi bắt đầu mối quan hệ mới, cả hai vừa là người yêu vừa là bạn nên dễ dàng chia sẻ với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán kể từ ngày (28/11/2022). Xin chúc mừng người tuổi Sửu trở thành con giáp phát tài tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán kể từ ngày (28/11/2022). Xin chúc mừng người tuổi Sửu trở thành con giáp phát tài tuần này. Có thể thấy rằng bạn bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ được nhận về bấy nhiêu, không ai có thể dị nghị về khoản tiền rủng rỉnh trong túi của bạn.

Với người làm công ăn lương, nếu chăm chỉ và chứng tỏ được vị thế trong công việc, bạn sẽ khiến số tiền trong tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng. Cấp trên chắc chắn chẳng ngần ngại khích lệ tinh thần cho một nhân viên xuất sắc như bạn đâu.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành nên tiền đổ ào ào về túi. Tuy nhiên, điều đáng khâm phục là bạn không hề đi theo lối mòn.

Khi cần, bạn vẫn có những ý tưởng sáng tạo độc đáo, ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ, từ đó tự tạo cho mình lối đi riêng mà không giam mình trong bất cứ khuôn khổ nào cả.

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