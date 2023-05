Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (26/11/2022) 3 con giáp "Đón nhận lộc phát, Thần Tài trao hỷ" sự nghiệp thăng tiến, công việc được cấp trên coi trọng tăng thưởng gấp đôi, 99% thắng lớn đầu tư quý nhân nâng đỡ.

Tình duyên: Sẽ gặp được đối tác xuất sắc, rất biết chăm sóc người khác, khiến bản thân an tâm, cố gắng phát triển quan hệ.

Công việc: Bạn có thể được quý nhân chú ý, thăng tiến trong sự nghiệp nên ai cũng nhìn thấy năng lực của bạn. Dần dần, có thể đảm nhận những công việc quan trọng hơn, ngày càng trở nên tốt hơn.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay không tệ, thời gian rảnh rỗi bạn dành phần lớn để kiếm tiền. Dù sẽ hơi vất vả một chút nhưng số tiền tiết kiệm của bản thân tăng đều.

Sức khỏe: Bình thường, tập thể dục đều đặn rất tốt cho sức khỏe.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc được đà vượng tiến. Con giáp này liên tục nhận tin vui liên quan đến các mối làm ăn và dự án đầu tư, từ đó nâng cao nguồn tài chính cá nhân một cách nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (26/11/2022), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý suôn sẻ hết ý. Người tuổi này khó tính và không muốn bất kỳ người nào làm xáo trộn những gì mình đang làm. Nhờ tính cách như vậy, bản mệnh luôn đẹp đến những điều tốt đẹp cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà vượng tiến. Con giáp này liên tục nhận tin vui liên quan đến các mối làm ăn và dự án đầu tư, từ đó nâng cao nguồn tài chính cá nhân một cách nhanh chóng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm, hòa hợp. Ngũ hành Kim dưỡng Thủy giúp cho bạn nhận được nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình yêu. Song song đó, nam và nữ độc thân đều tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp vào thời điểm này.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (26/11/2022) của 12 con giáp thấy, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (26/11/2022) của 12 con giáp thấy, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn có cơ hội gặp được quý nhân hoặc đối tác triển vọng, giúp ích cho sự nghiệp phát triển.



Phương diện tình cảm cũng có tin vui khi vợ chồng bạn tháo gỡ được những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó. Cả hai đã hạ cái tôi của mình xuống nên không còn so đo ai đúng, ai sai như trước nữa.



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Nguy là ngày xấu để tiến hành các công việc trọng đại. Vì vậy, bản mệnh nên hạn chế thực hiện những công to việc lớn, nếu có thể thì lùi sang ngày khác để gặp nhiều may mắn hơn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm