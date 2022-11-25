Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Tài Vận đen đủi" tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 10:36

Vận trình nhiều xui xẻo của 3 con giáp này trong ngày (27/11/2022). Tiền bạc thiếu thốn, công việc không thuận lợi, nhiều khó khăn.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Tài Vận đen đủi' tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở - Ảnh 1

Vận trình tài lộc đáng lo ngại. Trong ngày mới, bản mệnh không nên ký kết hợp đồng có giá trị lớn vì rất dễ vướng phải sai phạm về pháp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022)  vận trình công việc của tuổi Thân không như dự tính. Bạn đã vạch ra những kế hoạch khá chi tiết và chỉn chu nhưng đến khi triển khai lại phát sinh nhiều vấn đề mà bản thân không ngờ tới. Thay vì tự mình giải quyết, con giáp này nên nhờ đến sự trợ giúp của những người xung quanh để tăng hiệu quả cho công việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc đáng lo ngại. Trong ngày mới, bản mệnh không nên ký kết hợp đồng có giá trị lớn vì rất dễ vướng phải sai phạm về pháp lý. Bạn nên tìm người giàu kinh nghiệm để được tư vấn trước khi quyết định hợp tác với những đối tác mới.

Tình cảm: Vận trình tình duyên dễ xảy ra xung đột. Cục diện Ngũ hành xung khắc khiến đôi bên khắc khẩu và không thể đưa ra sự thống nhất trong nhiều vấn đề. Bạn và đối phương đều cố gắng bảo vệ quan điểm của mình và không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 18h

Con số may mắn: 1, 2

Tuổi Tý

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Tài Vận đen đủi' tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở nên vận trình ngày mới không được suôn sẻ cho lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở nên vận trình ngày mới không được suôn sẻ cho lắm. Do không kiềm chế được cảm xúc nên con giáp này dễ đánh mất bình tĩnh, gây hấn với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, để lại ấn tượng rất xấu với đồng nghiệp.

 Cũng may phương diện tài lộc không bị ảnh hưởng quá nhiều, mà thậm chí còn có xu hướng tăng lên nhờ Thiên Tài độmệnh. Thời điểm này bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ khi đang có cát tinh hậu thuẫn nên có thể giành được nhiều ưu thế.

Thủy sinh Mộc nhưng là mối quan hệ sinh xuất nên điềm báo tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng. Bạn tốt nhất nên tránh đối đầu với người ấy để không buông lời làm tổn thương đối phương. Hãy cho cả hai người có không gian riêng tư để nhìn nhận lại bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 15, 20

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Tài Vận đen đủi' tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không tốt, con đường tìm kiếm sự giàu có đầy gian truân, có thể bị lừa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không tốt, con đường tìm kiếm sự giàu có đầy gian truân, có thể bị lừa.

Tình duyên: Vận trình tình cảm kém, người độc thân đừng để tình yêu trôi qua vội vàng, nếu gặp được người mình thích cũng đừng giữ lời yêu trong lòng, phải mạnh dạn.

Công việc: Ý kiến ​​của đồng nghiệp và lãnh đạo có phần mâu thuẫn, không những khó tiến hành công việc mà ý kiến ​​đưa ra cũng không dễ được ghi nhận. Cũng phải chú ý để tránh bước vào cái bẫy do đối thủ thiết kế và làm tốt công việc của mình.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức trung bình, có nguy cơ phá tài, cần chú ý hơn trong mọi việc để tránh rủi ro, dễ bị người khác tranh giành thành quả hoặc tài sản của bản thân, đừng tin vào thông tin đầu tư của người khác, đó có thể là bẫy.

Sức khỏe: Khá tốt, ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 11, 29

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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