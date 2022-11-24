Tử vi dự báo 5 ngày tới 3 con giáp ra đường vào 8h02 phút gặp ngay "Thần Tài gửi bạc" may mắn ập tới, sự nghiệp phất phới, tiền tài ngập tràn. Tuổi Sửu giàu sang ngất trời nhờ có Thiên Ấn chiếu mệnh.

Tử vi dự báo 5 ngày tới vận trình công việc của tuổi Sửu có nhiều bước tiến. Con giáp này gặp ngày Tam Hội nên những kế hoạch đã định đều được triển khai suôn sẻ.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Thiên Ấn chiếu mệnh giúp con giáp này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Với khoản thù lao có thể đạt được, bản mệnh không cần quá tiết kiệm như thời gian trước. Thế nhưng, bạn cũng không được tiêu xài hoang phí để phòng khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Tử vi dự báo 5 ngày tới vận trình công việc của tuổi Sửu có nhiều bước tiến. Con giáp này gặp ngày Tam Hội nên những kế hoạch đã định đều được triển khai suôn sẻ. Bạn nhận được nhiều lời tán thưởng từ mọi người và có thêm động lực để hoàn thành những dự án kế tiếp.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không như ý. Con giáp này thiếu tính chủ động nên để lỡ mất người yêu thương mình thật lòng. Bản mệnh dù rất đau buồn nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Thông qua sự việc này, con giáp nên thay đổi cách hành xử của mình trong chuyện tình cảm nếu không muốn phải tiếc nuối.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo 5 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi lên, sau khi nỗ lực khởi nghiệp sẽ bắt đầu có thu hoạch bội thu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 5 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi lên, sau khi nỗ lực khởi nghiệp sẽ bắt đầu có thu hoạch bội thu.

Tình duyên: Khi bạn mới làm quen với người khác thì có vẻ rất tốt, nhưng thực tế lại ở trạng thái mơ hồ, chính bạn cũng không lý giải được.

Công việc: Hãy cực đoan một chút trong công việc, đừng để bị cuốn vào thị phi. Nhắc nhở nếu bạn muốn thay đổi công việc, đừng chọn ngày hôm nay, ngày hôm nay không phù hợp.

Tài lộc: Hôm nay vận tài lộc không tệ, bản thân vẫn khá hăng hái khởi nghiệp, gặp khó khăn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, có thể kiên trì ngay từ đầu nên tài lộc sẽ vượng.

Sức khỏe: Chú ý bổ sung vitamin, dưỡng chất, đừng để bản thân suy kiệt.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 5 ngày tới , cuộc đời người tuổi Mão nhìn chung vui nhiều hơn buồn, cát nhiều hơn hung, phúc lộc, trường thọ đủ cả, là một trong những con giáp may mắn, cầu được ước thấy. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 5 ngày tới , cuộc đời người tuổi Mão nhìn chung vui nhiều hơn buồn, cát nhiều hơn hung, phúc lộc, trường thọ đủ cả, là một trong những con giáp may mắn, cầu được ước thấy.



Đặc biệt, trong công việc, họ luôn gặp được quý nhân phù trợ, mang tới nhiều may mắn về tài lộc. Bản thân những chú Mèo thông minh, lanh lợi cũng không ngừng nỗ lực làm việc để chinh phục những mục tiêu lớn lao trong đời.

Do vậy, con giáp này thường không bị gánh nặng quá lớn về tiền bạc, vật chất. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn xoay sở để chí ít cũng đủ ăn đủ mặc, chứ không bao giờ chịu cảnh bần hàn.



Tuy được Thần May mắn dõi theo trong suốt cuộc đời, nhưng người cầm tinh con Mèo vẫn cần đề cao cảnh giác, hành sự thận trọng kẻo bị kẻ tiểu nhân đeo bám, gây phiền nhiễu để chặn đường tài lộc.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 6, 11

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm