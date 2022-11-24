Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) tới 3 con giáp được "Thiên tài chỉ lối, giàu sang mở đường" công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua mọi khó khăn, tài chính được cải thiện nhanh chóng.

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 07:00

Vận trình nhiều điều khởi sắc từ ngày (24-26/11/2022) của 3 con giáp này. Vượng cát khí nên làm gì cũng thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh, quý nhân trao hỷ.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) tới 3 con giáp được 'Thiên tài chỉ lối, giàu sang mở đường' công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua mọi khó khăn, tài chính được cải thiện nhanh chóng. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dần có bước tiến vững chắc. Vận trình tài lộc tương đối khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dần có bước tiến vững chắc. Dưới tác động của cục diện Tam Hợp giúp con giáp này có thể giải quyết nhanh chóng nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao. Bạn nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo của mình và mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. 

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối khả quan. Bản mệnh có những nguồn thu cố định nên không cần lo lắng về tiền bạc. Trong thời gian tới, con giáp này có cơ hội hợp tác với khách hàng quan trọng ở một dự án lớn, dự kiến mang về khoản lợi nhuận cao.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Bạn có thể chia sẻ những vấn đề mà bản thân đang gặp phải với nửa kia và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ họ. Những bạn độc thân chỉ cần chịu mở lòng sẽ sớm gặp được người trong mộng.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Con số may mắn: 33, 40

Tuổi Ngọ 

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) tới 3 con giáp được 'Thiên tài chỉ lối, giàu sang mở đường' công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua mọi khó khăn, tài chính được cải thiện nhanh chóng. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể nhận được kết quả tốt nhờ thân thiện tuy nhiên sở thích quá nhiều, cái nào cũng tốn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể nhận được kết quả tốt nhờ thân thiện tuy nhiên sở thích quá nhiều, cái nào cũng tốn tiền.

Tình duyên: Sẽ có một mối quan hệ nhất định với người khác giới, bạn cũng có thể chiếm được ưu thế nhất định nhưng không thể có được bước đột phá hiệu quả với đối phương, cần phải nỗ lực hơn nữa.

Công việc: Tuy vận thế công việc không được tốt lắm nhưng bản thân đã nỗ lực điều chỉnh, cố gắng không truyền cảm xúc tiêu cực cho những người xung quanh nên mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc tốt, nhất định sẽ có may mắn về của cải, bạn có điều kiện tranh giành nhưng cần phải tự mình nỗ lực, cố gắng mới có được.

Sức khỏe: Hạn chế ăn đồ ăn thừa để qua đêm, không tốt cho sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 52, 49

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) tới 3 con giáp được 'Thiên tài chỉ lối, giàu sang mở đường' công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua mọi khó khăn, tài chính được cải thiện nhanh chóng. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022), Thiên Tài đưa ra những chỉ dẫn để con giáp tuổi Mão thoát khỏi khó khăn tài chính hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022), Thiên Tài đưa ra những chỉ dẫn để con giáp tuổi Mão thoát khỏi khó khăn tài chính hiện tại. Hôm nay có thể nhận được nhiều thông tin tốt lành về tiền bạc hoặc các thông tin liên quan đến hợp tác, đầu tư.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói nơi làm việc, tránh bày tỏ quan điểm thái quá. Không nên tự mãn về điều gì đó bạn đã làm được vì sẽ có người ghen tị và tìm cách "đâm sau lưng" đấy nhé.

Đây là thời điểm tuyệt vời để đưa chuyện tình cảm trở lại đúng hướng. Đối với các bạn độc thân, đừng nên quá vội vàng trong việc tìm hiểu đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 58, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo trong ngày (24/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Kiếp tài hư hao" tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở

Tử vi dự báo trong ngày (24/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Kiếp tài hư hao" tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở

Vận trình nhiều xui xẻo của 3 con giáp này trong ngày (24/11/2022). Tiền bạc thiếu thốn, công việc không thuận lợi, nhiều khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 5 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên