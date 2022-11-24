Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) tới 3 con giáp được "Thiên tài chỉ lối, giàu sang mở đường" công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua mọi khó khăn, tài chính được cải thiện nhanh chóng.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối khả quan. Bản mệnh có những nguồn thu cố định nên không cần lo lắng về tiền bạc. Trong thời gian tới, con giáp này có cơ hội hợp tác với khách hàng quan trọng ở một dự án lớn, dự kiến mang về khoản lợi nhuận cao.

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dần có bước tiến vững chắc. Dưới tác động của cục diện Tam Hợp giúp con giáp này có thể giải quyết nhanh chóng nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao. Bạn nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo của mình và mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Bạn có thể chia sẻ những vấn đề mà bản thân đang gặp phải với nửa kia và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ họ. Những bạn độc thân chỉ cần chịu mở lòng sẽ sớm gặp được người trong mộng.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Con số may mắn: 33, 40

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể nhận được kết quả tốt nhờ thân thiện tuy nhiên sở thích quá nhiều, cái nào cũng tốn tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể nhận được kết quả tốt nhờ thân thiện tuy nhiên sở thích quá nhiều, cái nào cũng tốn tiền.

Tình duyên: Sẽ có một mối quan hệ nhất định với người khác giới, bạn cũng có thể chiếm được ưu thế nhất định nhưng không thể có được bước đột phá hiệu quả với đối phương, cần phải nỗ lực hơn nữa.

Công việc: Tuy vận thế công việc không được tốt lắm nhưng bản thân đã nỗ lực điều chỉnh, cố gắng không truyền cảm xúc tiêu cực cho những người xung quanh nên mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc tốt, nhất định sẽ có may mắn về của cải, bạn có điều kiện tranh giành nhưng cần phải tự mình nỗ lực, cố gắng mới có được.

Sức khỏe: Hạn chế ăn đồ ăn thừa để qua đêm, không tốt cho sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 52, 49

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022), Thiên Tài đưa ra những chỉ dẫn để con giáp tuổi Mão thoát khỏi khó khăn tài chính hiện tại. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022), Thiên Tài đưa ra những chỉ dẫn để con giáp tuổi Mão thoát khỏi khó khăn tài chính hiện tại. Hôm nay có thể nhận được nhiều thông tin tốt lành về tiền bạc hoặc các thông tin liên quan đến hợp tác, đầu tư.



Ngoài ra, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói nơi làm việc, tránh bày tỏ quan điểm thái quá. Không nên tự mãn về điều gì đó bạn đã làm được vì sẽ có người ghen tị và tìm cách "đâm sau lưng" đấy nhé.



Đây là thời điểm tuyệt vời để đưa chuyện tình cảm trở lại đúng hướng. Đối với các bạn độc thân, đừng nên quá vội vàng trong việc tìm hiểu đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 58, 93

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