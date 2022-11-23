Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút ngày (25/11/2022) 3 con giáp "Trúng số đỏ" tiền tài ùn ùn kéo về, tài lộc phất phới, kinh doanh trúng lớn. Công việc tuổi Hợi có dấu hiệu chậm lại nhưng tiền bạc vẫn thu đều tay

Vận trình tài lộc thăng tiến. Mọi dự án đang dần đi vào hoạt động, bản mệnh có cơ hội thu về lợi nhuận lớn.

Tài vận: Vận trình tài lộc thăng tiến. Mọi dự án đang dần đi vào hoạt động, bản mệnh có cơ hội thu về lợi nhuận lớn. Một số bạn hôm nay sẽ nhận được quà mang giá trị vật chất lẫn tinh thần trong hôm nay.

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút ngày (25/11/2022) cho thấy tuổi Hợi lao đao trong công việc. Bạn liên tục mắc phải những sai phạm không đáng có làm mất lòng tin của khách hàng. Lời khuyên cho con giáp này là hãy cẩn trọng trong từng việc dù là nhỏ nhất.

Tình cảm: Vận trình tình duyên suôn sẻ nhờ cục diện tương sinh. Hôm nay, bản mệnh nhận được lời mời hẹn hò của người bạn quý mến từ lâu mở ra cơ hội tiến xa hơn cho cả.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 15h

Con số may mắn: 23, 40

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút ngày (25/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tầm nhìn tốt, nếu có cơ hội, bạn có thể bắt đầu một số công việc kinh doanh phụ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút ngày (25/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tầm nhìn tốt, nếu có cơ hội, bạn có thể bắt đầu một số công việc kinh doanh phụ.

Tình duyên: Đối với nam giới còn độc thân, hôm nay là ngày tốt để ra ngoài dùng bữa với người khác phái, có thể sẽ gặp được chân ái, người đã có gia đình thì yêu mến nhau hơn, nhìn chung đường tình duyên hôm nay tốt đẹp.

Công việc: Thực sự không có cách nào để hợp tác kinh doanh với người khác, luôn cảm thấy rằng các đồng nghiệp khác đang cố tình nhắm vào mình.

Tài lộc: Hôm nay vận tài chính rất tốt, khả năng tăng lương cao, công việc kinh doanh do mình điều hành cũng sẽ có kết quả tốt, có thể thể hiện năng lực trong lĩnh vực quen thuộc.

Sức khỏe: Bảo vệ đường hô hấp cho tốt, đừng ăn mặc phong phanh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 22h

Con số may mắn: 23, 40

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút ngày (25/11/2022) Được Chính Quan tương trợ là một ngày làm việc suôn sẻ với tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút ngày (25/11/2022) Được Chính Quan tương trợ là một ngày làm việc suôn sẻ với tuổi Ngọ. Bạn đang cố gắng hết sức mình vì tương lai, mong sớm giành được vị trí như mong muốn. Để trở nên nổi bật hơn trước đối thủ, bạn hãy thử suy nghĩ và đưa ra quyết định dứt khoát để tiến hành những ý tưởng và dự định đã ấp ủ của mình.

Nhìn chung ngày này bạn cứ triển khai mọi thứ theo kế hoạch đã định sẵn thì không gặp phải trở ngại hay khó khăn gì. Đừng quên thái độ của cấp trên vẫn chưa rõ ràng, nên càng không được phép lơ là, chủ quan. Cũng đừng vì thế mà ủ rũ chán nản, bạn chỉ cần chăm chỉ cố gắng hơn nữa thì thời cơ sẽ đến với mình.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên vô cùng tuyệt vời, người độc thân có thể tiến hành tỏ tình với người mình đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, chắc chắn sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Các cặp đôi có thể tranh thủ cơ hội này để hâm nóng mối quan hệ, hàn gắn những rạn nứt bấy lâu.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 13, 49

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