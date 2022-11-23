Tử vi dự báo đúng 8h01 phút sáng ngày (24/11/2022) 3 con giáp "Bước ra đường gặp ngay tiểu nhân" nên cẩn thận đề phòng, sự nghiệp kém thuận lợi khó phát triển. Tuổi Mão nhận hung tin

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Bạn mệnh không có tín hiệu mới nào về tài chính ngoài khoản thù lao cố định từ công việc chính thức và những công việc tay trái trong thời gian qua. Thời gian tới, con giáp này nên chủ động tìm kiếm cơ hội kiếm tiền mới thông qua những mối quan hệ đã cố gắng xây dựng từ trước đến nay.

Tử vi dự báo đúng 8h01 phút sáng ngày (24/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dậu khá căng thẳng. Bạn có nhiều công việc cần làm và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Con giáp này nên chia nhỏ và giải quyết từng vấn đề theo thứ tự ưu tiên để đạt được kết quả tốt nhất.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có điểm sáng. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp khi đã vượt qua nỗi sợ hãi do mối quan hệ cũ mang lại. Đối với những cặp đôi, sau thời gian bên nhau, cả hai đã thấu hiểu về đối phương và yêu thương nhau nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 16h

Con số may mắn: 47, 90

Tuổi Mão

Tử vi dự báo đúng 8h01 phút sáng ngày (24/11/2022) tuổi Mão chịu tác động của Thiên Quan nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 8h01 phút sáng ngày (24/11/2022) tuổi Mão chịu tác động của Thiên Quan nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm. Hung tinh này báo hiệu về họa tiểu nhân đang đến gần. Những tin đồn thổi thất thiệt dễ khiến cho tuổi Mão đánh mất hình ảnh và uy tín của mình trong mắt cấp trên.

Dù bạn đã rất cố gắng làm tốt bổn phận của mình nhưng tiểu nhân vẫn gây đủ trò để cản trở bạn đạt được thành tích nổi trội. Dù vậy, trong bất cứ tình huống nào, con giáp này cũng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất.

Công việc bận rộn gần như đã chiếm trọn thời gian của Mão khiến bạn chẳng còn rảnh để quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân. Dù vậy bạn nên cố gắng luôn giữ liên lạc với người ấy nhé, có như vậy mối quan hệ tình cảm mới không bị khoảng cách và thời gian làm cho phai nhạt.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 18h

Con số may mắn: 9, 48

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo đúng 8h01 phút sáng ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế sụt giảm, cần chú ý chi tiêu, đừng vì sĩ diện mà khiến mình áp lực kinh tế. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 8h01 phút sáng ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế sụt giảm, cần chú ý chi tiêu, đừng vì sĩ diện mà khiến mình áp lực kinh tế.

Tình duyên: Người độc thân có khả năng cao gặp được tình yêu, nhưng đừng tin tưởng người khác, cẩn thận.

Công việc: Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong sự nghiệp, dễ xảy ra nhiều tình huống nhỏ nhặt, là ngày ra ngoài không suôn sẻ, tốt nhất không nên chạy lung tung, ở yên lặng sẽ bình an vô sự.

Tài lộc: Không tốt lắm, dựa vào tiền lương khó mà phát tài, sẽ mua những thứ đắt tiền nhưng vô dụng vì thể diện.

Sức khỏe: Đừng cáu giận quá nhiều, hại gan.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Con số may mắn: 1, 9

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