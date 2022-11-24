Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022) 3 con giáp "Mở cửa đón lộc trời" tiền tài thu về cả ngày, công việc thăng tiến êm xuôi, vận khí đỏ rực. Tuổi Tý được Cát Tinh chiếu rọi tài khí ùa về.

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 09:30

Vận trình tài lộc sáng nhất trong ngày (25/11/2022) thuộc về 3 con giáp này. Tiền về đầy túi, giàu sang bất ngờ.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022) 3 con giáp 'Mở cửa đón lộc trời' tiền tài thu về cả ngày, công việc thăng tiến êm xuôi, vận khí đỏ rực. Tuổi Tý được Cát Tinh chiếu rọi tài khí ùa về. - Ảnh 1

Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Dần khá thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Dần khá thoải mái. Con giáp này đang được làm những công việc mà mình yêu thích nên có năng lượng dồi dào để vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra, bạn nhận được sự quý mến của đồng nghiệp nên mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Chính tài xuất hiện giúp con giáp này có nhiều nguồn thu mới và không cần phải lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh có thể tận dụng may mắn đang có để tham gia đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, bạn chỉ nên bắt đầu với khoản tiền nhỏ để tránh xảy ra hao hụt tài chính cho những tình huống xấu.

Tình cảm: Vận trình tình duyên khởi sắc. Những bạn độc thân có cơ hội gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ mới với người thỏa mãn hết những kỳ vọng của bạn. Tuy nhiên, sẽ quá sớm để bước vào quan hệ chính thức ngay lập tức và cả hai cần nhiều thời gian để tìm hiểu về đối phương hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 10h

Con số may mắn: 38, 89

Tuổi Ngọ 

Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022) 3 con giáp 'Mở cửa đón lộc trời' tiền tài thu về cả ngày, công việc thăng tiến êm xuôi, vận khí đỏ rực. Tuổi Tý được Cát Tinh chiếu rọi tài khí ùa về. - Ảnh 2

Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể nhận được kết quả tốt nhờ thân thiện tuy nhiên sở thích quá nhiều, cái nào cũng tốn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể nhận được kết quả tốt nhờ thân thiện tuy nhiên sở thích quá nhiều, cái nào cũng tốn tiền.

Tình duyên: Sẽ có một mối quan hệ nhất định với người khác giới, bạn cũng có thể chiếm được ưu thế nhất định nhưng không thể có được bước đột phá hiệu quả với đối phương, cần phải nỗ lực hơn nữa.

Công việc: Tuy vận thế công việc không được tốt lắm nhưng bản thân đã nỗ lực điều chỉnh, cố gắng không truyền cảm xúc tiêu cực cho những người xung quanh nên mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc tốt, nhất định sẽ có may mắn về của cải, bạn có điều kiện tranh giành nhưng cần phải tự mình nỗ lực, cố gắng mới có được.

Sức khỏe: Hạn chế ăn đồ ăn thừa để qua đêm, không tốt cho sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 79, 98

Tuổi Tý

Tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022) 3 con giáp 'Mở cửa đón lộc trời' tiền tài thu về cả ngày, công việc thăng tiến êm xuôi, vận khí đỏ rực. Tuổi Tý được Cát Tinh chiếu rọi tài khí ùa về. - Ảnh 3

Được trời phú cho sự thông minh, lanh lợi, cộng thêm vận khí tốt và được Thần May mắn che chở, người tuổi Tý sớm lập nên đại nghiệp, làm giàu dễ dàng và thuận lợi hơn so với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Được trời phú cho sự thông minh, lanh lợi, cộng thêm vận khí tốt và được Thần May mắn che chở, người tuổi Tý sớm lập nên đại nghiệp, làm giàu dễ dàng và thuận lợi hơn so với người khác.

Đặc biệt, tử vi dự báo đúng 7h59 phút sáng ngày (25/11/2022) đại cát tinh chiếu rọi, vận trình của người tuổi Tý thăng cấp bất ngờ, mưu sự đại thành, cát lợi an khang, sự nghiệp thăng hoa, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Tuy vậy, nên nhớ rằng, “miệng ăn núi lở”, nếu chỉ vung tay quá trán mà không chịu tích lũy thì dù có tiền núi cũng sẽ dần vơi cạn. Tốt nhất bạn nên nhờ ai đó “tay hòm chìa khóa” cho mình, khỏi phải đắn đo trong chi tiêu.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 2, 39

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) tới 3 con giáp được "Thiên tài chỉ lối, giàu sang mở đường" công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua mọi khó khăn, tài chính được cải thiện nhanh chóng.

Tử vi dự đoán 97% từ ngày (24-26/11/2022) tới 3 con giáp được "Thiên tài chỉ lối, giàu sang mở đường" công danh sự nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua mọi khó khăn, tài chính được cải thiện nhanh chóng.

Vận trình nhiều điều khởi sắc từ ngày (24-26/11/2022) của 3 con giáp này. Vượng cát khí nên làm gì cũng thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh, quý nhân trao hỷ.

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