Tử vi dự đoán đúng 13h00 phút trưa ngày (24/11/2022) 3 con giáp "Tài lộc hợp nhất" thời điểm làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương. Vũ trụ mách bảo tuổi Sửu nâng tầm sự nghiệp.

Tử vi dự báo vào đúng 13h00 phút trưa ngày (24/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc thuận lợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối tươi sáng. Con giáp này có nhiều mối quan hệ làm ăn mang đến cơ hội kiếm tiền cao. Bản mệnh chỉ cần mở lời sẽ có nhiều khách hàng chủ động tìm đến vì họ đều tin tưởng vào năng lực của bạn. Trong thời gian tới, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui về tài chính.

Tử vi dự báo vào đúng 13h00 phút trưa ngày (24/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc thuận lợi. Con giáp này gặp cục diện Tam Hợp nên những hoạch định đều diễn ra như kỳ vọng. Ngoài ra, bản mệnh được nhiều người hỗ trợ nên dù gặp khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Ngũ hành xung khắc khiến đôi bên có những lời nói làm đối phương bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu đôi bên nói lên những cảm xúc thật trong lòng mình sẽ khiến người ấy thay đổi và mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 17h

Con số may mắn: 20, 98

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 13h00 phút trưa ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt, có tầm nhìn xa Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 13h00 phút trưa ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt, có tầm nhìn xa, có thể phát tài trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay rất tốt, khi kết thân với người khác phái, người khác thường có ấn tượng tốt về bạn, nên những bạn độc thân có thể ra ngoài, có thể gặp được ý trung nhân.

Công việc: Đừng trút năng lượng tiêu cực của bạn lên đồng nghiệp,ì không ai có trách nhiệm phải chiều theo bạn.

Tài lộc: Hôm nay vận tài lộc không tệ, đặc biệt là nhìn xa trông rộng nên bạn có thể phát tài trong đầu tư và quản lý tài chính. Ngay cả khi mọi người xung quanh bạn mất tiền, bạn vẫn sẽ có tiền trong tài khoản của mình đều đặn.

Sức khỏe: Khá tốt, vận động cơ thể nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 17h

Con số may mắn: 28, 39

Tuổi Dần

Chính tài giúp sức để tài chính của con giáp tuổi Dần tăng tiến. Có vẻ bạn đang nhận được nhiều phước lành và tín hiệu tốt từ vũ trụ Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 13h00 phút trưa ngày (24/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc thuận lợi, Dần Tị Tương Hại nhắc nhở để con giáp tuổi Dần nhận ra rằng có vẻ như bạn đang mải mê chăm sóc người khác mà quên đi chính mình. Vì thế, đây là thời điểm bạn nên lắng nghe và chữa lành bản thân.



Chính tài giúp sức để tài chính của con giáp tuổi Dần tăng tiến. Có vẻ bạn đang nhận được nhiều phước lành và tín hiệu tốt từ vũ trụ, vì vậy hãy mở lòng và đón nhận chúng.



Về khía cạnh tình cảm đã có dấu hiệu khởi sắc hơn trước đối với người độc thân. Các cặp đôi sẽ có thêm cơ hội để trò chuyện và giải toả những hiểu lầm trong quá khứ và bộc bạch cảm xúc chân thật hơn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 15h

Con số may mắn: 48, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm