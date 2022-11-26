Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) 3 con giáp "Đón lộc trời ban" đột ngột giàu sang, tiền tài kéo vào túi, ra đường gặp quý nhân dẫn lối, trúng số độc đắc.

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 10:25

Vận trình công việc, tài chính khởi sắc trong ngày (28/11/2022) diễn ra vô cùng suôn sẻ, có nhiều cải tiến bất ngờ.

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) 3 con giáp 'Đón lộc trời ban' đột ngột giàu sang, tiền tài kéo vào túi, ra đường gặp quý nhân dẫn lối, trúng số độc đắc. - Ảnh 1

 

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022). Tình hình tài chính của người tuổi Hợi cũng có những bước tiến khả quan trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022). Tình hình tài chính của người tuổi Hợi cũng có những bước tiến khả quan trong thời điểm này. Vì bản mệnh là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc hoặc được giao cho phụ trách những nhiệm vụ trọng đại.

 

Hãy nắm chắc cơ hội bày ra trước mắt, bạn có thể khẳng định được tài năng và chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy tìm thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao.

 

Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn nên tranh thủ ngay thời điểm này, khi có nhiều cát tinh xuất hiện thúc đẩy vận trình. Quá trình thực hiện dù có gặp phải khó khăn, con giáp này chỉ cần quyết tâm thì ắt đạt được mục tiêu.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) 3 con giáp 'Đón lộc trời ban' đột ngột giàu sang, tiền tài kéo vào túi, ra đường gặp quý nhân dẫn lối, trúng số độc đắc. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ hanh thông. Con giáp này rất giỏi trong việc hoạch định chiến lược và hoàn thành công việc với thành tích ưu tú. Chính điều này giúp bản mệnh có những bước tiến nhanh và vững chắc trong sự nghiệp của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Bạn không nhận được nhiều tin vui về tài chính nhưng sẽ có nhiều biến chuyển trong thời gian tới. Điều bản mệnh cần quan tâm lúc này là trang bị đầy đủ kiến thức, sức khỏe và nhân sự để không bỏ lỡ khi cơ hội đến.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Bản mệnh và đối phương luôn thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau trong những lúc khó khăn nên tình cảm càng thêm gắn bó. Những bạn độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp khi chịu mở lòng cho đối phương cơ hội.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) 3 con giáp 'Đón lộc trời ban' đột ngột giàu sang, tiền tài kéo vào túi, ra đường gặp quý nhân dẫn lối, trúng số độc đắc. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có một số cơ hội nhất định, có thể đạt được điều gì đó thông qua hợp tác.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 15h14 phút chiều ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có một số cơ hội nhất định, có thể đạt được điều gì đó thông qua hợp tác.

Tình duyên: Luôn chìm đắm trong những tình cảm đã qua, dễ bỏ lỡ những điều tốt đẹp xung quanh mình, nên sớm thoát ra.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tốt, có thể nhận được sự quan tâm của quý nhân, cần hợp tác với đồng nghiệp, vận trình sẽ có chút trắc trở nhưng kết quả mỹ mãn, đừng tranh đua một mình.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc tốt, sẽ có cơ hội nhất định, dễ được quý nhân quan tâm, có lợi cho bản thân, nhưng cần chia sẻ lợi ích với đồng nghiệp hoặc anh em, bạn bè.

Sức khỏe: Khá tốt, ăn nhiều rau xanh, củ quả hơn là được.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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