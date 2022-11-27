Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) 3 con giáp dễ gặp 'Vận đen đeo bám' làm gì cũng nên ngó trước ngó sau, kẻ xấu rình rập, tài chính mất mát, đầu tư lỗ nặng.

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 08:56

Vận trình trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) nhắc nhở 3 con giáp này cần phải đề phòng bởi vận trình dễ có tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) 3 con giáp dễ gặp 'Vận đen đeo bám' làm gì cũng nên ngó trước ngó sau, kẻ xấu rình rập, tài chính mất mát, đầu tư lỗ nặng. - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế xấu, tình cảm không ổn định, bốc đồng dễ dẫn đến thua lỗ. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế xấu, tình cảm không ổn định, bốc đồng dễ dẫn đến thua lỗ.

Tình duyên: Đừng bối rối trước sự thúc giục của cha mẹ, đường tình duyên hôm nay ở mức trung bình, dễ gặp được người khác giới thích mình nhưng khả năng đón nhận của bản thân không cao.

Công việc: Công việc hôm nay không tốt, thời cơ không tốt, công việc dễ gặp trắc trở, dễ gây đàm tiếu do buông thả, tự cao tự đại, nên lý trí hơn thì tốt hơn.

Tài lộc: Tài vận hôm nay không tệ, tuy bạn tiêu xài hoang phí nhưng về cơ bản vẫn có thể sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, thực sự có thể mang lại lợi ích cho bản thân.

Sức khỏe: Chú ý huyết áp, đừng để huyết áp tăng thường xuyên. 

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) 3 con giáp dễ gặp 'Vận đen đeo bám' làm gì cũng nên ngó trước ngó sau, kẻ xấu rình rập, tài chính mất mát, đầu tư lỗ nặng. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) cho thấy cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão không được suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) cho thấy cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão không được suôn sẻ. Bản mệnh gặp khó khăn trong những phần việc đã được phân công và xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn nên nhìn nhận lại những sai sót của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp thay vì chỉ trích người khác.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Bản mệnh có nguy cơ hao hụt tài chính vào những dự án đầu tư do thiếu kinh nghiệm. Nếu là lần đầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực mới, con giáp này nên nhờ đến sự hỗ trợ của những chuyên gia trong ngành hoặc những người giàu kinh nghiệm nếu không muốn tiếp tục thua lỗ.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhiều tranh cãi. Bạn và đối phương đang gặp nhiều rắc rối trong công việc nên tâm trạng không thoải mái. Hai bạn trở nên nhạy cảm nên chỉ cần một lời nói không hai của người còn lại cũng có thể phát sinh mâu thuẫn.

Tuổi Tý 

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) 3 con giáp dễ gặp 'Vận đen đeo bám' làm gì cũng nên ngó trước ngó sau, kẻ xấu rình rập, tài chính mất mát, đầu tư lỗ nặng. - Ảnh 3

 

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) chia buồn với con giáp xui xẻo tuần sau. Người tuổi Tý có thể sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (28-29/11/2022) chia buồn với con giáp xui xẻo tuần sau. Người tuổi Tý có thể sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn, đòi hỏi bạn phải thực sự mạnh mẽ để có thể vượt qua.

Cuộc sống của bạn có nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Thời điểm cuối năm đang đến rất gần, bản mệnh nên đầu tư thêm công sức và thời gian để hoàn thành những dự án còn dang dở, chớ nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng.  

 

Trên phương diện tình cảm, người có đôi có thể xảy ra những cãi vã về chuyện con cái hoặc tiền bạc. Giữa hai người đang thiếu đi sự thống nhất cần thiết, nếu không chịu hạ cái tôi xuống thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng khó giải quyết. 

 

Những ai đang độc thân đừng quá vội vàng trong việc quyết định nên “tiến tới” hay không, hãy dành thêm thời gian tìm hiểu đối phương một cách chậm rãi nhé. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi dự báo đúng 12h02 phút trưa nay ngày (27/11/2022) 3 con giáp "Rước lộc trời ban" Thần Tài trao bạc, đón nhận nhiều tin vui trong chiều nay, vận khí may mắn tăng lên, 99% trúng độc đắc.

Tử vi dự báo đúng 12h02 phút trưa nay ngày (27/11/2022) 3 con giáp "Rước lộc trời ban" Thần Tài trao bạc, đón nhận nhiều tin vui trong chiều nay, vận khí may mắn tăng lên, 99% trúng độc đắc.

Vận trình chiều nay ngày (27/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

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