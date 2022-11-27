Tử vi dự đoán vào 7h58 phút sáng ngày (29/11/2022) 3 con giáp "Mở cửa đón Thần tài" Cát Tinh trước nhà, tài lộc cả ngày thu về mỏi tay, sự nghiệp trên đà vượng tiến, 99% đầu tư thắng lớn thu lãi nhân đôi.

Tử vi dự đoán vào 7h58 phút sáng ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân sẽ có lợi ích bất ngờ từ người lớn tuổi, người thân và bạn bè.

Tình duyên: Đường tình duyên của bạn tốt, được nhiều người yêu mến, bạn sẽ quen được người khác phái nhờ sự mai mối của người lớn tuổi.

Tử vi dự đoán vào 7h58 phút sáng ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân sẽ có lợi ích bất ngờ từ người lớn tuổi, người thân và bạn bè.

Công việc: Công việc tốt, cơ hội tốt, hợp tác dự án tốt, kiểm tra đánh giá tốt, xin việc thuận lợi, có thể được quý nhân quan tâm giúp đỡ khi đi tìm việc.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay rất tốt, bạn là người có tầm nhìn tương đối dài hạn.

Sức khỏe: Bình thường, tâm lý thoải mái, dễ chịu.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán vào 7h58 phút sáng ngày (29/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ khá không có gì đáng ngại. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào 7h58 phút sáng ngày (29/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ khá không có gì đáng ngại. Con giáp này có được sự quyết đoán cần thiết nên trong nhiều tình huống bạn luôn đưa ra những quyết định nhanh chóng và chuẩn xác, mang lại hiệu quả cao.

Tài vận: Vận trình tài lộc có nhiều đột phá. Bằng tài năng và kinh nghiệm của mình, bản mệnh thu về nhiều hợp đồng giá trị cao. Với những dự án mới, con giáp này không cần phải lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân đối công việc với tiềm lực của bản thân để tránh quá tải dẫn đến không thể hoàn thành tốt các hạng mục.

Tình cảm: Vận trình tình duyên kém sắc. Cục diện Ngũ hành xung khắc khiến cả hai có nhiều lời nói không hay khiến đối phương bị tổn thương. Trong những lúc tranh luận, nếu cảm thấy mình không thể giữ bình tĩnh cả hai nên tạm lánh mặt đến khi tâm trạng ổn định hơn mới nói chuyện rõ ràng với nhau.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán vào 7h58 phút sáng ngày (29/11/2022). Nhờ có cát tinh trợ vận, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào 7h58 phút sáng ngày (29/11/2022). Nhờ có cát tinh trợ vận, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội.

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

Các mối quan hệ của con giáp may mắn tuần này có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

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