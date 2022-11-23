Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Kiếp hoả đeo bám" . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. Tâm trạng dễ bị kích động

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 07:00

Vận trình kém may mắn trong ngày (23/11/2022) của 3 con giáp này số đen tận mạng, nên đề phòng kẻ gian. Tài chính sa sút, khó khăn ngập đầu.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Kiếp hoả đeo bám' . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. Tâm trạng dễ bị kích động - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) của tuổi Tý dự báo vận trình công việc không được suôn sẻ. Con giáp này chịu sự tác động của Tương Hình khiến cho các dự án đang triển khai gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) của tuổi Tý dự báo vận trình công việc không được suôn sẻ. Con giáp này chịu sự tác động của Tương Hình khiến cho các dự án đang triển khai gặp nhiều khó khăn. Bản mệnh nên nhờ đến sự hỗ trợ của những đồng nghiệp để có thể xử lý vấn đề nhanh chóng.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Bản mệnh không nhận được tín hiệu tích cực nào về những khoản thù lao cho các công việc tay trái của mình. Ngoài ra, bạn đang có nhiều vấn đề chi phối nên không thể tập trung tìm kiếm khách hàng mới, chính vì thế, thời gian này chỉ có thể chi tiêu tiết kiệm để đảm bảo các các sinh hoạt thiết yếu.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bất hòa. Cục diện sinh suất khiến đôi bên cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ. Hai bạn thường xuyên đưa ra những lời chỉ trích đối phương nhưng không chịu đặt mình vào vị trí của nhau để cảm thông hơn. Điều này khiến cho tình cảm của cả hai càng trở nên xa cách và không thể trở lại như những ngày đầu.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 18, 23

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Kiếp hoả đeo bám' . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. Tâm trạng dễ bị kích động - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dễ xúc động, không có lợi cho việc phát triển tài vận.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dễ xúc động, không có lợi cho việc phát triển tài vận.

Tình duyên: Người độc thân có nhiều cơ hội được yêu, tình cảm nồng cháy trong lòng không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương, đôi lứa yêu nhau, tình cảm ngọt ngào.

Công việc: Vận trình sự nghiệp không tệ, nhịp làm việc cũng dần nhanh hơn, tuy điều này khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình dày đặc lịch trình làm việc nhưng cũng rất viên mãn.

Tài lộc: Tài vận không tốt, tiểu nhân hoành hành, nói chuyện tiền bạc không thích hợp, suy nghĩ xem có phải là hưởng thụ quá mức và tiêu xài hoang phí hay không, nên tiết kiệm một chút.

Sức khỏe: Ăn kiêng giảm cân quá mức sẽ gây hại cho cơ thể. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 17h

Con số may mắn: 24, 40

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022) 3 con giáp gặp phải 'Kiếp hoả đeo bám' . Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. Tâm trạng dễ bị kích động - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022). Tuổi Mão chịu tác động của Thiên Quan nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (23/11/2022). Tuổi Mão chịu tác động của Thiên Quan nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm. Hung tinh này báo hiệu về họa tiểu nhân đang đến gần. Những tin đồn thổi thất thiệt dễ khiến cho tuổi Mão đánh mất hình ảnh và uy tín của mình trong mắt cấp trên.

Dù bạn đã rất cố gắng làm tốt bổn phận của mình nhưng tiểu nhân vẫn gây đủ trò để cản trở bạn đạt được thành tích nổi trội. Dù vậy, trong bất cứ tình huống nào, con giáp này cũng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất.

 

Công việc bận rộn gần như đã chiếm trọn thời gian của Mão khiến bạn chẳng còn rảnh để quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân. Dù vậy bạn nên cố gắng luôn giữ liên lạc với người ấy nhé, có như vậy mối quan hệ tình cảm mới không bị khoảng cách và thời gian làm cho phai nhạt.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 15h

Con số may mắn: 48, 59

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào 12h04 phút trưa ngày (23/11/2022) 3 có giáp được "Chính Quan nâng đỡ" sự nghiệp trót lọt, đầu tư thu lợi gấp 10. 98% khả năng mua gì trúng đó.

Tử vi dự báo vào 12h04 phút trưa ngày (23/11/2022) 3 có giáp được "Chính Quan nâng đỡ" sự nghiệp trót lọt, đầu tư thu lợi gấp 10. 98% khả năng mua gì trúng đó.

Vận trình đỏ rực của 3 con giáp này trong ngày (23/11/2022). Tiền tài dư dả, công việc êm ả, tài lộc rực rỡ.

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