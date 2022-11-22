Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp gặp "Vận đen đeo bám" Thương Quan làm tâm trạng tiêu cực kéo theo công việc không suôn sẻ, tài chính cũng thiếu thốn.

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 08:45

Vận trình đen đủi thiếu thốn trong 2 ngày tới, 3 con giáp nên thận trọng trong từng hành động chớ vội đặt niềm tin dễ mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp gặp 'Vận đen đeo bám' Thương Quan làm tâm trạng tiêu cực kéo theo công việc không suôn sẻ, tài chính cũng thiếu thốn. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ nhiều khó khăn. Con giáp này không được lòng những đồng nghiệp của mình nên bị họ cố tình làm khó.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ nhiều khó khăn. Con giáp này không được lòng những đồng nghiệp của mình nên bị họ cố tình làm khó. Tuy nhiên, với tài năng, bản lĩnh của bản thân, con giáp này nhanh chóng vượt qua và khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn nhận.

Tài vận: Vận trình tài lộc khá chật vật. Một vài bạn đang trong tình trạng thất nghiệp nên không có nhiều nguồn thu nên phải rất tiết kiệm mới duy trì được các khoản chi tiêu cần thiết. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhiều trục trặc. Do tác động của cục diện tương xung nên đôi bên bất hòa vì nhiều vấn đề. Cả hai nên kiềm chế cảm xúc của bản thân, tránh buông lời xúc phạm khiến đối phương cảm thấy tổn thương và mối quan hệ không thể hàn gắn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 17h

Con số may mắn: 23, 26

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp gặp 'Vận đen đeo bám' Thương Quan làm tâm trạng tiêu cực kéo theo công việc không suôn sẻ, tài chính cũng thiếu thốn. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới, Thương quan khiến con giáp tuổi Tuất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân tiêu cực bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới, Thương quan khiến con giáp tuổi Tuất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân tiêu cực bên ngoài. Bạn nên dành thời gian cho những thú vui ành mạnh và nhẹ nhàng hơn như đọc sách hoặc ở một mình vẫn có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng.

Nhưng nếu một người đủ bản lĩnh thì sẽ rất nhanh chóng nhận ra một số suy nghĩ không phù hợp của bản thân và tìm cách điều chỉnh ngay lập tức. Nhờ thế mà tâm trạng cũng khá lên và cảm thấy thoải mái hơn. Một số người trở nên bao dung hơn với lỗi lầm của người khác cũng chỉ bằng cách này.

Khía cạnh tiền bạc không được như ý theo tình hình chung nên bạn cũng không biết làm gì để thay đổi. Nếu có thể nên lắng nghe thông tin từ nhiều chuyên gia tài chính khác nhau để mở mang tầm nhìn của mình với những vấn đề đang gặp phải.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 14, 39

Tuổi Dần 

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp gặp 'Vận đen đeo bám' Thương Quan làm tâm trạng tiêu cực kéo theo công việc không suôn sẻ, tài chính cũng thiếu thốn. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi xuống, dễ bị cướp mất cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế đi xuống, dễ bị cướp mất cơ hội.

Tình duyên: Hôm nay có thể quen được người khác giới nhưng tâm trạng không tốt, không thu hút được sự chú ý của người khác giới cho lắm, khó tạo đột phá trong quan hệ tình cảm.

Công việc: Vận trình không tốt trong sự nghiệp, dễ gây rắc rối cho bản thân vì tính tự cao tự đại, khuyên bạn không nên quá tự mãn.

Tài lộc: Hôm nay cơ hội làm giàu không nhiều, dễ bị cướp mất cơ hội, tăng thêm chi phí, không nên tranh giành.

Sức khỏe: Suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng đi xuống. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 16, 42

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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