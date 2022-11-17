Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) 3 con giáp dễ "Ôm hoạ giáng đầu" Tương Xung Tương Khắc nên vận đen đeo bám, sự nghiệp lao đao, tài chính bất ổn, thiếu thốn. Tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại.

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 10:00

Vận trình nhiều đen đủi, tài lộc tiêu hao không kiểm soát trong ngày (18/11/2022) 3 con giáp quay cuồng trong công việc. Tài chính eo hẹp, khó khăn bao trùm. Tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) 3 con giáp dễ 'Ôm hoạ giáng đầu' Tương Xung Tương Khắc nên vận đen đeo bám, sự nghiệp lao đao, tài chính bất ổn, thiếu thốn. Tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại. - Ảnh 1

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được dễ dàng. Cục diện Tương phá khiến cho bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng thêm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được dễ dàng. Cục diện Tương phá khiến cho bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng thêm nữa. Tuy nhiên, khi có ý định buông bỏ, bạn hãy nhớ về những nỗ lực đã qua của bản thân để có thêm động lực tiến về phía trước.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này đã chi tiêu quá nhiều trong thời gian qua và không có khoản tiết kiệm nào. Chính vì thế, khi có sự cố bất ngờ xảy đến bạn không thể làm chủ tài chính và phải vay mượn khắp nơi.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hòa hợp. Ngũ hành tương sinh giúp cho đôi lứa thấu hiểu và yêu thương nhau. Hai bạn cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn sau mỗi biến cố. Đôi lứa luôn có sự hòa thuận và nhường nhịn vì đều mong muốn có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) 3 con giáp dễ 'Ôm hoạ giáng đầu' Tương Xung Tương Khắc nên vận đen đeo bám, sự nghiệp lao đao, tài chính bất ổn, thiếu thốn. Tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại. - Ảnh 2

Tử vi trong ngày (18/11/2022) Thân Dần Tương Xung, người tuổi Dần được nhắc nhở cần phải đề phòng bởi vận trình của bạn dễ có tiểu nhân hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (18/11/2022) Thân Dần Tương Xung, người tuổi Dần được nhắc nhở cần phải đề phòng bởi vận trình của bạn dễ có tiểu nhân hãm hại. Bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh vạ miệng thị phi. Dù bạn không có ác ý nhưng những kẻ ghen ghét sẽ cố tình bóp méo sự thật để gây bất lợi cho bạn. Ngày này tốt nhất hãy nói ít, làm nhiều.

Tài chính trong ngày không mấy khả quan nên tốt nhất bạn nên hạn chế những khoản chi không cần thiết vào lúc này. Duy trì tài khí ở mức ổn định sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất vào lúc này. Đừng vội tin những lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ mà nghĩ rằng kiếm tiền dễ dàng, chẳng cần tốn chút công sức nào. 

Ngày ngũ hành xung khắc, đường tình duyên của Dần cũng rất ảm đạm. Dường như bạn đang có xu hướng yêu cầu quá nhiều thứ ở người yêu của mình. Họ có thể sẽ nuông chiều cảm xúc của bạn một vài lần nhưng nếu cứ liên tục đòi hỏi sẽ có thể dẫn tới những điều đáng tiếc.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) 3 con giáp dễ 'Ôm hoạ giáng đầu' Tương Xung Tương Khắc nên vận đen đeo bám, sự nghiệp lao đao, tài chính bất ổn, thiếu thốn. Tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại. - Ảnh 3

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ không được suôn sẻ lắm, dễ bị động.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ không được suôn sẻ lắm, dễ bị động.

Tình duyên: Nếu đã có bạn đời thì nên tránh xa người khác phái, sẽ có nhiều sự can thiệp từ bên ngoài, dễ xảy ra xích mích nhỏ nhặt, bản thân sẽ cảm thấy phiền muộn.

Công việc: Luôn có tư tưởng không được coi trọng hoặc không được hiểu rõ, khiến bản thân rơi vào tình thế vô cùng bị động. Ngoài ra, chuyện riêng tư có thể bị người xung quanh vô tình phát hiện nên bạn cần thận trọng trong mọi hành động.

Tài lộc: Vận tài lộc của ngày hôm nay thể hiện qua công việc, bản thân có mong muốn kiếm được nhiều tiền, bận rộn với công việc, thu nhập sẽ theo đó mà tăng lên.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 83, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào đúng 17h01 phút chiều nay (17/11/2022) 3 con giáp "Nhận vía Thần Tài" trúng độc đắc, đầu tư thắng đậm, lộc phát đủ đầy.

Tử vi dự báo vào đúng 17h01 phút chiều nay (17/11/2022) 3 con giáp "Nhận vía Thần Tài" trúng độc đắc, đầu tư thắng đậm, lộc phát đủ đầy.

Vận trình trong chiều nay ngày (17/11/2022) 3 con giáp may mắn nhất tuần. Tin hỷ kéo đến, thần tài soi chiếu, giàu sang êm ấm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang