Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) 3 con giáp dễ "Ôm hoạ giáng đầu" Tương Xung Tương Khắc nên vận đen đeo bám, sự nghiệp lao đao, tài chính bất ổn, thiếu thốn. Tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại.

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được dễ dàng. Cục diện Tương phá khiến cho bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng thêm nữa.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này đã chi tiêu quá nhiều trong thời gian qua và không có khoản tiết kiệm nào. Chính vì thế, khi có sự cố bất ngờ xảy đến bạn không thể làm chủ tài chính và phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được dễ dàng. Cục diện Tương phá khiến cho bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng thêm nữa. Tuy nhiên, khi có ý định buông bỏ, bạn hãy nhớ về những nỗ lực đã qua của bản thân để có thêm động lực tiến về phía trước.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hòa hợp. Ngũ hành tương sinh giúp cho đôi lứa thấu hiểu và yêu thương nhau. Hai bạn cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn sau mỗi biến cố. Đôi lứa luôn có sự hòa thuận và nhường nhịn vì đều mong muốn có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài.

Tuổi Dần

Tử vi trong ngày (18/11/2022) Thân Dần Tương Xung, người tuổi Dần được nhắc nhở cần phải đề phòng bởi vận trình của bạn dễ có tiểu nhân hãm hại. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (18/11/2022) Thân Dần Tương Xung, người tuổi Dần được nhắc nhở cần phải đề phòng bởi vận trình của bạn dễ có tiểu nhân hãm hại. Bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh vạ miệng thị phi. Dù bạn không có ác ý nhưng những kẻ ghen ghét sẽ cố tình bóp méo sự thật để gây bất lợi cho bạn. Ngày này tốt nhất hãy nói ít, làm nhiều.

Tài chính trong ngày không mấy khả quan nên tốt nhất bạn nên hạn chế những khoản chi không cần thiết vào lúc này. Duy trì tài khí ở mức ổn định sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất vào lúc này. Đừng vội tin những lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ mà nghĩ rằng kiếm tiền dễ dàng, chẳng cần tốn chút công sức nào.

Ngày ngũ hành xung khắc, đường tình duyên của Dần cũng rất ảm đạm. Dường như bạn đang có xu hướng yêu cầu quá nhiều thứ ở người yêu của mình. Họ có thể sẽ nuông chiều cảm xúc của bạn một vài lần nhưng nếu cứ liên tục đòi hỏi sẽ có thể dẫn tới những điều đáng tiếc.

Tuổi Tỵ

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ không được suôn sẻ lắm, dễ bị động. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ không được suôn sẻ lắm, dễ bị động.

Tình duyên: Nếu đã có bạn đời thì nên tránh xa người khác phái, sẽ có nhiều sự can thiệp từ bên ngoài, dễ xảy ra xích mích nhỏ nhặt, bản thân sẽ cảm thấy phiền muộn.

Công việc: Luôn có tư tưởng không được coi trọng hoặc không được hiểu rõ, khiến bản thân rơi vào tình thế vô cùng bị động. Ngoài ra, chuyện riêng tư có thể bị người xung quanh vô tình phát hiện nên bạn cần thận trọng trong mọi hành động.

Tài lộc: Vận tài lộc của ngày hôm nay thể hiện qua công việc, bản thân có mong muốn kiếm được nhiều tiền, bận rộn với công việc, thu nhập sẽ theo đó mà tăng lên.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 83, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm