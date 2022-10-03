Tuổi Hợi có tính cách rất ổn định, đối xử với mọi người rộng lượng. Dù làm việc gì họ cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Họ cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), tuổi Hợi sẽ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, Hợi nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Tuổi Mão sống hiền lành, tình cảm, dĩ hòa vi quý, hay nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu quý, có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua, gặp dữ hóa lành.

Đa số người tuổi Mão không ôm quá nhiều tham vọng. Họ mong muốn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Dù vậy, bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để tạo ra của cải vật chất giúp cuộc sống sung túc, ấm no.

Tử vi nói rằng ngày mai (4/10), tuổi Mão gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chướng ngại vật lớn khiến bản mệnh gục ngã. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết sớm.

Trong thời gian này, tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

Tuổi Thân

Những ngày gần đây, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc.Tuy nhiên, thời gian sắp tới mọi thứ sẽ biến chuyển 180%, đặc biệt là vào ngày mai (4/10).

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Thân nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), tuổi Thân may mắn trúng số độc đắc, tài lộc ồ ạc kéo về, đi đến đâu tiền theo đến đó. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.