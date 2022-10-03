Tử vi dự báo ngày mai (4/10), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc ồ ạc kéo về, đi đến đâu tiền theo đến đó, giàu nứt vách đổ tường, vàng chất đầy két, tiền nhiều đếm đến mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 04:37

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), 3 con giáp này may mắn ngời ngời, vận trình rất sáng, tiền tài dư dả, làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tính cách rất ổn định, đối xử với mọi người rộng lượng. Dù làm việc gì họ cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Họ cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), tuổi Hợi sẽ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, Hợi nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc ồ ạc kéo về, đi đến đâu tiền theo đến đó, giàu nứt vách đổ tường, vàng chất đầy két, tiền nhiều đếm đến mỏi tay - Ảnh 1
Tử vi dự báo ngày mai (4/10), người tuổi Hợi giàu nứt vách đổ tường, vàng chất đầy két, tiền nhiều đếm đến mỏi tay. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Tuổi Mão sống hiền lành, tình cảm, dĩ hòa vi quý, hay nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu quý, có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua, gặp dữ hóa lành.

Đa số người tuổi Mão không ôm quá nhiều tham vọng. Họ mong muốn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Dù vậy, bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để tạo ra của cải vật chất giúp cuộc sống sung túc, ấm no.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc ồ ạc kéo về, đi đến đâu tiền theo đến đó, giàu nứt vách đổ tường, vàng chất đầy két, tiền nhiều đếm đến mỏi tay - Ảnh 2

Tử vi nói rằng ngày mai (4/10), tuổi Mão gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chướng ngại vật lớn khiến bản mệnh gục ngã. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết sớm.

Trong thời gian này, tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

Tuổi Thân

Những ngày gần đây, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc.Tuy nhiên, thời gian sắp tới mọi thứ sẽ biến chuyển 180%, đặc biệt là vào ngày mai (4/10).

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Thân nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc ồ ạc kéo về, đi đến đâu tiền theo đến đó, giàu nứt vách đổ tường, vàng chất đầy két, tiền nhiều đếm đến mỏi tay - Ảnh 3
Tử vi dự báo ngày mai (4/10), tuổi Thân may mắn trúng số độc đắc, tài lộc ồ ạc kéo về, đi đến đâu tiền theo đến đó. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ, dễ trúng số đổi đời, tiền bạc về ngập két, giàu có viên mãn

Trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, phát tài rực rỡ, dễ trúng số đổi đời, tiền bạc về ngập két, giàu có viên mãn

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (4/10 – 18/10), 3 con giáp dưới đây may mắn ngập tràn, giàu sang phú quý, làm việc gì cũng dễ dàng thành công giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo ngày mai (4/10) 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc ngày mai (4/10)

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới