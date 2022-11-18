Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) 3 con giáp có "Khí thế hơn trời" đổi vận giàu sang, tiền tài rủng rỉnh ngập nhà. Sự nghiệp cao vút, người nhà kính trọng. Tuổi Mão cả có tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 09:00

Tài vận nhiều biến đổi tích cực của 3 con giáp này trong ngày (21/11/2022). Đột ngột giàu có, sự nghiệp phất phới được lòng mọi người, quý nhân nâng đỡ.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) 3 con giáp có 'Khí thế hơn trời' đổi vận giàu sang, tiền tài rủng rỉnh ngập nhà. Sự nghiệp cao vút, người nhà kính trọng. Tuổi Mão cả có tình lẫn tiền - Ảnh 1

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) vận trình công việc của tuổi Mão khá tốt. Sự nghiệp có bước tiến thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) vận trình công việc của tuổi Mão khá tốt. Sự nghiệp có bước tiến thuận lợi. Con giáp này may mắn khi được nhiều người đồng nghiệp yêu quý và hỗ trợ hết lòng trong những tình huống khó khăn. Thời gian tới bạn nên trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn để có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Bản mệnh nhận được nhiều tin vui về tài chính từ công việc chính thức và công việc tay trái sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ. Thời gian tới, con giáp này có thể chi tiêu thoải mái hơn khi nhiều nguồn thu lần lượt kéo đến.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trầm lắng. Cặp đôi không còn giữ được cảm xúc nồng nhiệt như những ngày đầu do không có nhiều thời gian bên nhau. Thêm vào đó, hai bạn có nhiều suy nghĩ và nếp sống khác nhau nên không thể hòa hợp. Nếu đôi bên đều không muốn thay đổi để phù hợp với người còn lại thì mối quan hệ sẽ nhanh chóng tan vỡ.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) 3 con giáp có 'Khí thế hơn trời' đổi vận giàu sang, tiền tài rủng rỉnh ngập nhà. Sự nghiệp cao vút, người nhà kính trọng. Tuổi Mão cả có tình lẫn tiền - Ảnh 2

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) sẽ nhận được sự che chở từ Chính Tài, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính, thu được nguồn lợi nhuận rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) sẽ nhận được sự che chở từ Chính Tài, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính, thu được nguồn lợi nhuận rủng rỉnh. Hôm nay cũng là thời điểm khá thích hợp để con giáp này tiến hành các kế hoạch quan trọng như khai trương, mở hàng, triển khai dự án mới... sẽ gặp nhiều thuận lợi.

May mắn  không phải tự nhiên mà có. Tất cả là nhờ con giáp này đã làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt, không sợ gian khổ và luôn dám đương đầu với chông gai, thử thách. Càng nỗ lực thì càng thu về nhiều tài lộc nên bản mệnh đừng ngại ngay những nhiệm vụ khó nhằn nhé.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu sa sút khá rõ ràng do ngũ hành xung khắc tác động, nên con giáp này cần hạn chế các vấn đề gây tranh cãi hay tự đẩy mình vào tình huống khó xử. Người đã có đôi càng không nên có các mối quan hệ ngoài luồng khác, tốt nên giữ khoảng cách nhất định với người khác giới để không làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) 3 con giáp có 'Khí thế hơn trời' đổi vận giàu sang, tiền tài rủng rỉnh ngập nhà. Sự nghiệp cao vút, người nhà kính trọng. Tuổi Mão cả có tình lẫn tiền - Ảnh 3

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đừng hấp tấp, vội vàng, làm giàu không thể trong một sớm một chiều. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đừng hấp tấp, vội vàng, làm giàu không thể trong một sớm một chiều.

Tình duyên: Hôm nay đào hoa nở rộ, người độc thân thích hợp hẹn hò với người mình thích, khả năng được tỏ tình cao, người đã có bạn đời thì quan tâm, ân cần với người yêu, quan hệ tình cảm sẽ nhanh chóng nóng lên. 

Công việc: Sự nghiệp gặp nhiều may mắn, bạn sẽ thể hiện rất tốt trong công việc, không chỉ được lãnh đạo khen ngợi mà còn có khả năng nhận được tiền thưởng.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, tuy nhiên, nếu một người bạn nói với bạn một kế hoạch kiếm tiền hoặc muốn hợp tác với bạn, đừng đồng ý vội.

Sức khỏe: Tạm thời khá ổn, đừng nằm sấp khi ngủ. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 83, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào đúng 17h01 phút chiều nay (17/11/2022) 3 con giáp "Nhận vía Thần Tài" trúng độc đắc, đầu tư thắng đậm, lộc phát đủ đầy.

Tử vi dự báo vào đúng 17h01 phút chiều nay (17/11/2022) 3 con giáp "Nhận vía Thần Tài" trúng độc đắc, đầu tư thắng đậm, lộc phát đủ đầy.

Vận trình trong chiều nay ngày (17/11/2022) 3 con giáp may mắn nhất tuần. Tin hỷ kéo đến, thần tài soi chiếu, giàu sang êm ấm.

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