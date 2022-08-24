Tử vi dự báo, chiều nay 24/8 sau 17h, 3 con giáp dễ vướng vào mâu thuẫn, tiểu nhân ngáng trở, phiền nhiễu vây quanh, kiềm chế nóng nảy kẻo rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 16:14

Tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 24/8/2022 dự đoán, chiều nay sau 17h có 3 con giáp có điềm báo mâu thuẫn với những người xung quanh, dễ dính thị phi

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp hôm nay dự đoán, sau 17h chiều nay Tý có điềm báo mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp. Nói chung ngày thứ 4 của con giáp này sẽ không được như mong đợi.

Tử vi cũng nhắc Tý đừng ích kỉ quá khi mà đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn. Bạn hãy sống và quan tâm đến nửa kia chớ nên chỉ biết đòi hỏi mọi thứ cho mình. 

Ngày thứ 4 này, Tý hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và nhận thêm những điều tích cực. Ngoài ra tuổi Tý cần để ý đến sức khỏe vào ngày này.

Tử vi dự báo, chiều nay 24/8 sau 17h, 3 con giáp dễ vướng vào mâu thuẫn, tiểu nhân ngáng trở, phiền nhiễu vây quanh, kiềm chế nóng nảy kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1

Tử vi 12 con giáp hôm nay dự đoán, sau 17h chiều nay Tý có điềm báo mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp. Nói chung ngày thứ 4 của con giáp này sẽ không được như mong đợi. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong chiều ngày thứ tư này. Những người này luôn rình rập, chờ đợi con giáp này sơ hở để hãm hại. Chính vì thế bản mệnh không nên chủ quan, mất tập trung trong công việc vì sức cạnh tranh xung quanh vô cùng căng thẳng, áp lực đấy.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ hôm nay không mấy tốt đẹp. Vợ chồng lạnh nhạt, mối quan tâm của hai người dần dành cho những thứ khác. Đôi khi bản mệnh và người ấy quên mất mình còn có một người bạn đời cần yêu thương và chăm sóc. Hãy tạo cho nhau thêm nhiều cơ hội để gần gũi và chia sẻ với nhau những điều mình gặp phải.

Tử vi dự báo, chiều nay 24/8 sau 17h, 3 con giáp dễ vướng vào mâu thuẫn, tiểu nhân ngáng trở, phiền nhiễu vây quanh, kiềm chế nóng nảy kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong chiều ngày thứ tư này. Những người này luôn rình rập, chờ đợi con giáp này sơ hở để hãm hại. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi nhanh mồm nhanh miệng thích thể hiện quan điểm của bản thân mình, tuy nhiên bạn cần ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, nếu không bạn chỉ khiến mọi người chê cười.
 
Bạn là người có tham vọng nhưng dễ ôm đồm nhiều việc vì muốn nhanh chóng chứng minh bản thân mình. Đừng để những lời thị phi bên ngoài gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của mình. Bản mệnh cần kiên định hơn.
 
Thủy khắc Hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Có gì bất mãn thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết chứ không nên giấu trong lòng.

Tử vi dự báo, chiều nay 24/8 sau 17h, 3 con giáp dễ vướng vào mâu thuẫn, tiểu nhân ngáng trở, phiền nhiễu vây quanh, kiềm chế nóng nảy kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3
Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi nhanh mồm nhanh miệng thích thể hiện quan điểm của bản thân mình, tuy nhiên bạn cần ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, nếu không bạn chỉ khiến mọi người chê cười. Ảnh minh họa

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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