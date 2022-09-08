Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tử vi 12 con giáp dự báo, 7 ngày tới (14/8 – 21/8 âm lịch) là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (14/8 – 21/8 âm lịch), tuổi Dậu chỉ cần vung tay là có tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, tượng trưng cho sự uy mãnh, trời sinh gặp được nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ việc dữ hóa lành, gặp phải bất kỳ những chắc trở, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Với cá tính mạnh vốn có, khi đương đầu với thách họ họ không tìm cách né tránh hay chạy trốn mà hiên ngang đón nhận bằng sự quyết tâm nhưng cũng rất tỉnh táo. Tử vi dự báo 7 ngày tới (14/8 – 21/8 âm lịch), con đường công danh tuổi Thìn thường khá rộng mở, tiền kiếm dễ dàng hơn cả yêu đương.

Cho dù những người tuổi Thìn thiếu thốn về tình cảm đến đâu đi nữa, nhưng bù lại túi tiền thì luôn rủng rỉnh, ít khi rơi vào cảnh thiếu tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là một trong những con giáp mạnh mẽ nhất trong số 12 con giáp, không chỉ tháo vát, chăm chỉ mà làm việc gì cũng nỗ lực, có trách nhiệm cao nhưng do chưa gặp được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà khó giàu có.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (14/8 – 21/8 âm lịch), khi bước vào đại vận, người tuổi Ngọ sẽ có trong tay rất nhiều cơ hội đổi đời, đổi vận, nhanh chóng trở nên giàu có khó ai bì kịp.

Tử vi dự báo 7 ngày tới (14/8 – 21/8 âm lịch), người tuổi Ngọ giàu bất thình lình, vận may lên đỉnh, trúng số độc đắc dễ như ăn bánh. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.