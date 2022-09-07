Trời sinh người tuổi Dậu tốt bụng, sống trọng tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Cũng vì vậy mà họ hay cả nể. Dậu thích giúp đỡ người khác dù là người xa lạ. Vì vậy mà họ thường tích được phúc đức lớn.

Tử vi dự báo, đúng 15 ngày tới (8/9 – 22/9), Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý.

Nhưng cũng vì lòng tốt hơi quá mức này mà nhiều việc lẽ ra đã được hoàn thành sớm hơn thì lại bị trì hoãn. Thậm chí có những cơ hội tốt cũng bị bỏ qua.

Tử vi cho biết Dậu được Thần Phật che chở, quý nhân giúp đỡ, mang tới nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Đây là cơ hội làm giàu có 1 không 2 giúp Dậu có cuộc sống viên mãn.

Đúng 15 ngày tới (8/9 – 22/9), tuổi Dậu nhận đồng tiền chảy về như vũ bão, gia đạo thêm phúc thêm phần. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Tuổi Thân chính là những người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ, với họ, lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Không những vậy, tuổi Thân còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt.

Đúng 15 ngày tới (8/9 – 22/9) tuổi Thân sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó.

Bên cạnh đó, tiềm ẩn trong con người tuổi Thân là những thói quen thường ngày tưởng trừng đơn giản, thế nhưng đó lại trở thành những đức tính tốt giúp cho họ thành công hơn trong cuộc sống. Đồng thời, những người tuổi Thân còn tốt bụng trượng nghĩa nên đi đâu làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Điều này tạo ra sự hứng khởi lớn lao, giúp bản mệnh càng thêm động lực để phấn đấu vươn lên.

Các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó.

Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình khiến bạn có một tháng thảnh thơi hơn.

Đúng 15 ngày tới (8/9 – 22/9), tuổi Dần trúng số độc đắc, tiền tài vượng phát như “cá chép hóa rồng”, đạp chân trúng kho vàng. (Ảnh minh họa: Internet)

Đúng 15 ngày tới (8/9 – 22/9), người tuổi Dần làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn nhiều. Sự độc lập và tự tin giúp cho bạn từng bước từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này mệnh chủ dễ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản. Có thể thử cân nhắc đến chuyện đầu tư mạo hiểm, song cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi quyết định.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.