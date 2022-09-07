Bắt đầu từ Tết Trung thu ngày 15/8 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng hoa tột đỉnh, tiền vàng tứ phía, cuộc sống sung túc, rủng rỉnh bạc vàng, tiền tài dư dả

Người tuổi Thân thông minh và cẩn trọng, làm gì cũng suy tính kỹ càng. Họ cân nhắc từng chút một trước khi đưa ra quyết định. Có người nghĩ Thân hay tính toán nhưng thực tế đây là tính cách trời sinh, họ không muốn nghĩ cũng không được.

Trước đây, Thân mất nhiều công sức, thậm chí tiền bạc nhưng lại không thu về kết quả mong muốn. Tuy nhiên, thời gian tới Thân được đền bù xứng đáng.

Trong cuộc đời người tuổi Thân, có những lúc họ vượt qua được sự cẩn trọng thông thường, quyết định “liều một phen” thì may mắn lại dễ mỉm cười với họ.

Tử vi con giáp cho biết, bắt đầu từ Tết Trung thu ngày 15/8 âm lịch, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Nếu Thân làm việc chăm chỉ và biết đầu tư đúng hướng thì sẽ có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Dự báo Thân sẽ đón Tết Trung thu 2022 linh đình.

Bắt đầu từ Tết Trung thu ngày 15/8 âm lịch, người Tuổi Thân là con giáp tài lộc thăng hoa tột đỉnh, tiền vàng tứ phía, cuộc sống sung túc. (Ảnh minh họa: Internet0

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ Tết Trung thu ngày 15/8 âm lịch, con giáp tuổi Sửu cảm thấy tự tin hơn, chủ yếu là bởi bản mệnh có nhiều thay đổi tích cực về mặt tài chính.

Đây là lúc bạn nên tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu dài hạn, tất nhiên, cũng đừng bỏ qua kế hoạch ngắn hạn đảm bảo cho cuộc sống hiện tại của bạn. Nếu lên những kế hoạch hợp lý, bạn có thể dư dả trong 1 khoảng thời gian dài, việc mua sắm tết cũng không còn đáng lo nữa.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp may mắn tuần này dù có phải đối diện với một vài rắc rối, nhưng về tổng thể không quá đáng lo. Mọi việc có dấu hiệu khởi sắc vào những ngày giữa tuần cho tới cuối tuần, bạn nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp tuổi Mão chính là con giáp khôn khéo và các tính, họ biết suy trước tính sau nên trong mọi nguyện ước của đời mình họ đều dễ dàng đạt được. Tuy nhiên trong đời khó ai tránh khỏi có những thời điểm phải đối mắt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua và tuổi Mão cũng vậy, có khi họ phải trầy da tróc vảy mới có thể đứng vững trước cuộc đời đầy sóng gió này.

Bắt đầu từ Tết Trung thu ngày 15/8 âm lịch, người tuổi Mão có cuộc sống sung túc, rủng rỉnh bạc vàng, tiền tài dư dả. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, bắt đầu từ Tết Trung thu ngày 15/8 âm lịch sắp tới đây, tuổi Mão hãy yên tâm, bởi vì dù có khốn khó tới đây thì trời phật rồi sẽ đem vận may tới cho bạn. Đây là vận may hiếm có, bạn chỉ cần sẵn sàng đưa tay nắm bắt lấy cơ hội để có thể đổi đời ngoạn mục, bạn có khả năng hốt hết trong thiên hạ mang về nhà mình, có muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm