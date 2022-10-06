Người Tuất luôn cố gắng để đạt được thành công, mang tài lộc và danh vọng đến cho gia đình. Tuy nhiên, con giáp này không vội vàng mà luôn tiến từng bước, chậm nhưng chắc.

Vận trình phát triển rực rỡ, phúc khí dồi dào cộng với năng lực xuất sắc, tuổi Tuất có thể đối đầu với khó khăn, đạt được thành công. Tử vi cho biết, 3 ngày cuối tuần này (7/10, 8/10, 9/10), tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền lớn từ những phi vụ làm ăn trước đó hoặc nhận tiền thưởng nhờ công sức của mình đã bỏ ra trước đây.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (7/10, 8/10, 9/10), tuổi Tuất như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thanh tiến, làm đâu thắng đó. Từ tài vận đến đời sống tinh thần của bản mệnh sẽ bước lên một tầm cao mới. Đến cuối năm, tuổi Tuất có thể tìm được cơ hội phát tài.

Tuổi Mùi

Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Mùi là sự bền bỉ, kiên cường, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, do đó, dù có gặp phải những thử thách gì thì họ cũng luôn tìm được cách vượt qua một cách ngoạn mục.

Người tuổi Mùi còn có khả năng quan sát rất tốt, nên dễ dàng nhận ra được những cơ hội tốt trong cuộc sống, từ đó phát huy lợi thế của bản thân để đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (7/10, 8/10, 9/10), người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn nhiều nhất. Có thể thấy, một nửa thời gian này đã trôi qua, do đó, họ chỉ cần vài hôm nữa để tạo nên những bứt phá trong chuyện làm giàu.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực hết mình, biết tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có, thì người tuổi Mùi có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc chí ít cũng có cuộc sống dư dả, sung túc vào dịp cuối năm.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường thân thiện, hòa đồng. Xung quanh họ có nhiều bạn bè, không thiếu quý nhân. Con giáp này sống chân thành, sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi khó khăn.

Cũng vậy mà càng về sau, họ dễ gặp được phúc báo, mưu sự tất thành. Ngay cả những lúc gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Họ biết cách truyền cảm hứng và động viên những người xung quanh mình.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (7/10, 8/10, 9/10) công việc của con giáp này gặp nhiều gặp nhiều thuận lợi, vận trình hanh thông. Người làm kinh doanh cũng mát tay, thuận buồm xuôi gió. Những người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích nổi bật, được nhiều người nể phục. Họ sẽ được lãnh đạo đề bạt và có cơ hội đạt được những thành công vang dội trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm.