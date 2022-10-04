Thần Tài bỏ quên, 3 con giáp đen đủi gặp nạn, tài lộc ảm đạm, sự nghiệp khốn nguy, vướng họa tiểu nhân, tiền của thất thoát, vàng bạc không cánh mà bay trong vòng 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 22:37

Theo dự đoán, 3 con giáp dưới đây xui xẻo nhất trong vòng 10 ngày tới, vận xui ồ ạc kéo đến tiền bạc không cánh mà bay.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới là thời điểm sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống của người tuổi Thân. Rất có thể bạn sẽ phải thay đổi vị trí công việc và chỗ ở. Điều này gây cho bạn không ít xáo trộn nhưng rất may là mọi chuyện sẽ về đúng quy đạo từ thời điểm giữa tháng trở đi.

Bạn sẽ phải khá vất vả để cân đối chi tiêu trong vòng 10 ngày tới này. Rất nhiều khoản chi tiêu khiến bạn bị thâm hụt ngân quỹ một cách nghiêm trọng. Đến cuối tháng 12 thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn đôi chút.

Thần Tài bỏ quên, 3 con giáp đen đủi gặp nạn, tài lộc ảm đạm, sự nghiệp khốn nguy, vướng họa tiểu nhân, tiền của thất thoát, vàng bạc không cánh mà bay trong vòng 10 ngày tới - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới, người tuổi Thân đen đủi gặp nạn, tài lộc ảm đạm, sự nghiệp khốn nguy, vướng họa tiểu nhân. (Ảnh minh họa: Internet)

Chuyện tình yêu của bạn trong vòng 10 ngày tới này vẫn duy trì bình ổn, sẽ có một số mâu thuẫn và cãi vã nhưng sẽ khiến hai bạn thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Bạn cần chú ý đề phòng các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa vào thời điểm cuối tháng, các bữa tiệc tổng kết sẽ khiến dạ dày của bạn khá vất vả đấy.

Tuổi Dậu

Làm việc với những con số lại không tập trung, bị hoàn cảnh chi phối khiến bạn mắc lỗi nghiêm trọng. Đó là lý do khiến bạn bị cấp trên quở trách. Sai lầm tuy nhỏ nhưng với các con số thì lại là chuyện lớn và bạn có thể bị bồi thường một khoản tiền đó.

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới, liều lĩnh đầu tư làm ăn, kinh doanh thua lỗ càng làm bạn thêm đau đầu. Có gắng thay đổi thói quen, làm việc thật nghiêm túc và phải tư vấn ý kiến của người đi trước khi bắt đầu kinh doanh thứ gì đó để tránh tiền bạc không cánh mà bay trong tháng này.

Thần Tài bỏ quên, 3 con giáp đen đủi gặp nạn, tài lộc ảm đạm, sự nghiệp khốn nguy, vướng họa tiểu nhân, tiền của thất thoát, vàng bạc không cánh mà bay trong vòng 10 ngày tới - Ảnh 2
Thần Tài bỏ quên, tử vi dự báo tuổi Dậu tiền của thất thoát, vàng bạc không cánh mà bay trong vòng 10 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, độc lập. Họ không thích sống dựa dẫm vào người khác nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Trong số 12 con giáp, tuổi Tý có khả năng kiếm nhiều tiền và cũng biết cách quản lý tài chính. Họ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh bế tắc và luôn biết chừa đường lui trong mọi tình huống.

Thần Tài bỏ quên, 3 con giáp đen đủi gặp nạn, tài lộc ảm đạm, sự nghiệp khốn nguy, vướng họa tiểu nhân, tiền của thất thoát, vàng bạc không cánh mà bay trong vòng 10 ngày tới - Ảnh 3

Tử vi học nói rằng, trong vòng 10 ngày tới, tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế nghe lời chèo kéo của người khác. Bản mệnh cần hiểu rằng ai mới là người quan trọng với mình, còn những mối quan hệ bình thường khác thì không cần quan tâm hay can thiệp quá sâu vào chuyện của họ.

Ngoài ra, thời gian này tuổi Tý cũng cần chú ý đến chuyện tiền bạc, cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư kẻo bị kẻ khác lợi dụng, tiền mất tật mang.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm.

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