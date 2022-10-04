Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp tài vận bất ngờ lội ngược dòng, xóa sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục, làm việc gì cũng suôn sẻ, dư dả nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 03:17

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp này rũ bùn đứng dậy, thoát khỏi vận xui, nghênh tài đón lộc, sự nghiệp bùng nổ tạo được khối tài sản dư dả đến hết năm sau.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt. Con giáp tuổi này thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc.

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp tài vận bất ngờ lội ngược dòng, xóa sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục, làm việc gì cũng suôn sẻ, dư dả nhiều tiền - Ảnh 1
Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, tuổi Tỵ tài vận bất ngờ lội ngược dòng, đổi đời ngoạn mục, làm việc gì cũng suôn sẻ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chân thành, không thích so đo, đặc biệt là người ổn định, điềm tĩnh, làm việc gì cũng rất chắc chắn.

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, khi cát vận ập đến, người tuổi Hợi không chỉ gặp may trong công việc với cơ hội thăng tiến trước mắt, gặt hái về nguồn thu nhập khủng mà còn đón nhận không ít tin vui về tình cảm. Có thể nói đây là thời điểm tỏa sáng nhất trong tháng của con giáp này.

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp tài vận bất ngờ lội ngược dòng, xóa sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục, làm việc gì cũng suôn sẻ, dư dả nhiều tiền - Ảnh 2
Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, người tuổi Hợi càng làm càng có nhiều tiền, dư dả khoản tiền lớn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất nói ít làm nhiều, họ dùng hành động để chứng minh mọi thứ. Trong cuộc sống, tuổi Tuất được mọi người yêu mến bởi sự mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, khó khăn để tìm được cơ hội thành công, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc. 

Thời gian qua cuộc sống tuổi Tuất gặp khá nhiều khó khăn, nhưng nhờ bản thân không ngừng cố gắng, mà ngày càng rút ra được nhiều bài học quý giá, giúp cuộc sống sau này thăng hoa.

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp tài vận bất ngờ lội ngược dòng, xóa sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục, làm việc gì cũng suôn sẻ, dư dả nhiều tiền - Ảnh 3

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022 này, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới với nhiều hy vọng hơn. Cụ thể, tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn, trong năm 2022 này sẽ cá kiếm được khoản tiền lớn, giúp sự nghiệp thăng tiến rực rỡ. Trong vòng 3 tháng tới, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, được tạo điều kiện làm giàu, mua nhà mua xe là chuyện thường tình. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể

3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể

Tử vi dự báo tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp này may mắn có cơ hội phát tài, được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự đoán 3 tháng cuối năm 2022 3 con giáp tài vận bất ngờ lội ngược dòng đổi đời ngoạn mục

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới