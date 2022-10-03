3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 23:37

Tử vi dự báo tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp này may mắn có cơ hội phát tài, được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất trong năm 2022, tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình, trải dài từ tháng 6 cho đến tháng 8 âm. Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể - Ảnh 1
Tử vi dự báo tháng 9 âm lịch năm 2022, tuổi Ngọ có Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm lịch năm 2022 là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tuổi Mùi

Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022 người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Đặc biệt với những người tuổi Mùi mà đang làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Với những người tuổi Mùi nếu như con là người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể - Ảnh 2
Tử vi dự báo tuổi Mùi là con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, trúng số độc đắc, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể - Ảnh 3

Tử vi dự báo tháng 9 âm lịch năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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