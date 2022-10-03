Tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, với sự nhiệt tình và đáng tin cậy, nếu trở thành sếp, tuổi Mùi sẽ là một vị sếp rất thu hút.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, họ còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực.

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng và biết đối nhân xử thế. Con giáp này rất tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Chính vì vậy, tuổi Tuất cũng nhận được phúc báo trời ban, hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống.

Khi còn trẻ, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất gặp một số khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng vào ngày mai (4/10) hậu vận, bản mệnh sẽ có cuộc sống êm ấm, dư dả.

Tử vi dự báo vào ngày mai (4/10), tuổi Tuất tiêu tiền không cần nghĩ, cực kỳ hanh thông, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), tuổi Tuất gặp may mắn liên tiếp. Công việc của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Con giáp này có thể đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có cơ hội gặp đối tác uy tín. Nhờ làm ăn chăm chỉ, có tâm nên tuổi gặt hái nhiều thành quả tốt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình. Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), con giáp tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, phúc khí vượng phát. Nếu thời điểm trước, họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại thì trong vòng 2 tháng cuối năm, mọi vướng mắc của họ đều được tháo gỡ. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội làm ăn phát tài, mua được nhà, tậu được xe.

Tử vi dự báo ngày mai (4/10), Tuổi Dậu là con giáp trúng số độc đắc, lộc về như thác đổ, gặt hái nhiều niềm vui. (Ảnh minh họa: Internet)

Những người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Mặt khác, những con giáp tuổi Dậu cũng có vận đào hoa vượng. Những người độc thân có nhiều người theo đuổi. Đồng thời, những người đã có đôi có cặp cũng có nhiều gian để ở bên nhau hơn trước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.