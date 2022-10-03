Thần Tài trao “chìa khóa vàng”, 3 con giáp may mắn nhất trong 2 tháng tới, lộc tài bùng nổ, tiền bạc rủng rỉnh tiêu, khởi đầu sáng sủa, sự nghiệp phất lên, công danh sáng ngời ngời

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong năm 2022, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Cùng với Sửu, Dậu tạo thành 1 trong số 3 cặp con giáp tương hợp, do đó, trong năm nay, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi. Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, trong 2 tháng sắp tới là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tử vi dự báo trong 2 tháng tới là một thời điểm rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Thời điểm này là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tử vi dự báo trong 2 tháng tới, tuổi Dần lộc tài bùng nổ, tiền bạc rủng rỉnh tiêu, khởi đầu sáng sủa, sự nghiệp phất lên, công danh sáng ngời ngời. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con Khỉ cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà tuổi Thân còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Thân sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Tử vi dự báo trong 2 tháng tới, tuổi Thân gặp nhiều may mắn, con đường sự nghiệp cũng vì thế mà trở nên đi lên và gặp nhiều điều tốt lành. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.