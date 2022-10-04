Người tuổi Dậu giỏi giao tiếp, khéo léo trong đối nhân xử thế. Con giáp này làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng nên dễ dàng có được thành công.

Tuy may mắn nhưng người tuổi Dậu cũng nên thận trọng trong việc đầu tư mạo hiểm không nên quá tin lời người khác trong kinh doanh mà bị lừa gạt.

Thời gian từ 4/10 - 10/10/2022, khi được thần may mắn phù hộ, đồng thời vận thế cũng bước vào cát vận nên làm đâu thắng đó, làm việc gì cũng suôn sẻ hanh thông, có thể nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại khó khăn, vươn lên thành công trong công việc và nắm trong tay nguồn tiền bạc dồi dào.

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, người Tuổi Dậu được Thần Tài để mắt, trúng số độc đắc, vận may dồn dập, tha hồ gánh lộc về nhà, tiền chất chồng như núi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng.

Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn có cá tính đặc biệt, mạnh mẽ và luôn lạc quan yêu đời. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ thích tự do sáng tạo, không muốn bị ràng buộc, thích tự mình tạo ra thành quả riêng, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Những tháng vừa rồi, tuổi Ngọ có thể đã đối mặt với nhiều khó khăn nhưng sắp tới, cuộc sống của họ sẽ bước lên tầm cao mới.

Đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như biết nắm bắt thời cơ thì sẽ đổi đời trong một đêm.

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, giúp họ tìm kiếm được hướng đi riêng. Chuyên gia phong thủy Mạch Linh Linh tiết lộ, vào ngày Rằm tháng Giêng tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022 trở đi vạn sự hanh thông, tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, hóa hung thành cát, cuộc sống khó khăn dần được cải thiện đáng kể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.