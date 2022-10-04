Đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, trúng số độc đắc, ngự trên két vàng, vận may dồn dập, tha hồ gánh lộc về nhà, tiền chất chồng như núi

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 01:46

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, 3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, vận trình sự nghiệp vượng lên, cuộc sống thăng hoa, may mắn đủ đường.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu giỏi giao tiếp, khéo léo trong đối nhân xử thế. Con giáp này làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng nên dễ dàng có được thành công.

Thời gian từ 4/10 - 10/10/2022, khi được thần may mắn phù hộ, đồng thời vận thế cũng bước vào cát vận nên làm đâu thắng đó, làm việc gì cũng suôn sẻ hanh thông, có thể nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại khó khăn, vươn lên thành công trong công việc và nắm trong tay nguồn tiền bạc dồi dào.

Tuy may mắn nhưng người tuổi Dậu cũng nên thận trọng trong việc đầu tư mạo hiểm không nên quá tin lời người khác trong kinh doanh mà bị lừa gạt.

Đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, trúng số độc đắc, ngự trên két vàng, vận may dồn dập, tha hồ gánh lộc về nhà, tiền chất chồng như núi - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, người Tuổi Dậu được Thần Tài để mắt, trúng số độc đắc, vận may dồn dập, tha hồ gánh lộc về nhà, tiền chất chồng như núi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng.

Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, trúng số độc đắc, ngự trên két vàng, vận may dồn dập, tha hồ gánh lộc về nhà, tiền chất chồng như núi - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn có cá tính đặc biệt, mạnh mẽ và luôn lạc quan yêu đời. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ thích tự do sáng tạo, không muốn bị ràng buộc, thích tự mình tạo ra thành quả riêng, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Những tháng vừa rồi, tuổi Ngọ có thể đã đối mặt với nhiều khó khăn nhưng sắp tới, cuộc sống của họ sẽ bước lên tầm cao mới. 

Đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, trúng số độc đắc, ngự trên két vàng, vận may dồn dập, tha hồ gánh lộc về nhà, tiền chất chồng như núi - Ảnh 3
Đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như biết nắm bắt thời cơ thì sẽ đổi đời trong một đêm. 

Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022, vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, giúp họ tìm kiếm được hướng đi riêng. Chuyên gia phong thủy Mạch Linh Linh tiết lộ, vào ngày Rằm tháng Giêng tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022 trở đi vạn sự hanh thông, tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, hóa hung thành cát, cuộc sống khó khăn dần được cải thiện đáng kể. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể

3 con giáp may mắn nhất tháng 9 âm lịch năm 2022, Quý Nhân phù hộ, đón “mưa lộc tài”, hứng trọn của cải từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giàu có, tiền vàng nhiều vô số kể

Tử vi dự báo tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp này may mắn có cơ hội phát tài, được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (9/9 - 15/9) âm lịch 2022 3 con giáp được Thần Tài để mắt trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý