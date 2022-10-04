Tử vi dự báo 3 con giáp xui xẻo nhất tuần mới (12/10 – 18/10), vận đen bủa vây, làm gì cũng gặp trở ngại, cẩn thận tam tai, kẻ xấu hãm hại, rắc rối làm hao tiền tốn của

Đứng đầu trong top 3 con giáp xui xẻo , hao tài tốn của bậc nhất trong tuần mới này chính là người tuổi Dần. Tử vi dự báo tuần mới (12/10 – 18/10), Tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Để tránh những mất mát không đáng có, Dần nên khôn ngoan hơn trong cư xử, giao tiếp. Đừng dễ dàng dốc hết ruột gan với ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những lời người khác nói khi bạn chưa kiểm chứng. Càng cẩn trọng, bình tĩnh bạn sẽ càng giảm thiểu được thất thoát trong tuần mới đen đủi này.

Tử vi dự báo tuần mới (12/10 – 18/10), hôn nhân của người tuổi Tý có nguy cơ rơi vào ngõ cụt vì kẻ thứ 3. Kẻ này đã nhăm nhe gia đình bạn từ lâu, muốn cướp người bên cạnh bạn. Nếu không phải là người bản kĩnh thì rất khó giải quyết được những chuyện tình cảm ngoài luồng ngày. Vì thế, dù có chuyện gì đi chăng nữa bạn cần phải vững vàng, rõ ràng mọi chuyện.

Tình yêu không ổn kéo theo sức khỏe rồi công việc cũng bị ảnh hưởng. Song bạn cũng đừng lo nghĩ quá nhiều bởi trong đời ai cũng sẽ gặp phải vận xui. Nghỉ ngơi thoải mái, tận hưởng thời gian thảnh thơi sẽ khiến bạn thấy yêu đời hơn đó.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được coi là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, khoảng thời gian cuối năm này là lúc để tuổi Hợi bứt phá, gặt hái thành công, chốt sổ cuối năm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con giáp này không gặp phải những khó khăn, trở ngại. Trong công việc, tuổi Hợi có thể đang phải chịu nhiều áp lực.

Con giáp này có thể bị kẻ xấu đặt điều thị phi, gây ảnh hưởng không ít đến cảm xúc cá nhân và uy tin của bản thân trong mắt người khác. Khi gặp tình huống như vậy, tuổi Hợi nên lạc quan, lắng nghe góp ý của những người thân thiết; đừng cứng đầu, cố chấp, làm theo ý mình vì như vậy mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn và người chịu thiệt thòi vẫn chính là bản thân.

Tử vi dự báo tuần mới (12/10 – 18/10), về khía cạnh gia đình, mâu thuẫn giữa các thành viên có thể xảy ra khiến tuổi Hợi cảm thấy chán nản. Đây là lúc mọi người cần bình tĩnh, nói chuyện với nhau để tìm ra khúc mắc và giải quyết vấn đề, đừng đề cao cái tôi bản thân.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm.