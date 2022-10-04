Thầy tử vi cảnh báo, 3 tuổi sắp bị sao quả tạ “rơi xuống đầu”, gặp chuyện không may, nên cận thận trong nửa đầu tháng 10 năm 2022

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 21:17

Tử vi cảnh báo nửa đầu tháng 10 năm 2022, 3 con giáp này vận đen đeo bám, nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì bạn sẽ nhanh chóng vướng phải rắc rối.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, trong nửa đầu tháng 10 năm 2022 người tuổi Tý nằm trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất trong tháng 5 này. Bản mệnh cần chú tâm và cẩn trọng hơn trong những chuyện hợp tác làm ăn.

Thấy thuận lợi quá cũng cần phải đề phòng và kiểm tra lại các thông tin cần thiết. Kẻ tiểu nhân có thể đang giăng bẫy, chỉ chờ bản mệnh lọt vào mà lừa gạt tiền bạc thôi. Đồng thời, cũng nên tránh những chuyện thị phi nếu không muốn mất thêm một khoản tiền vị những điều rắc rối đó mang đến.

Thầy tử vi cảnh báo, 3 tuổi sắp bị sao quả tạ “rơi xuống đầu”, gặp chuyện không may, nên cận thận trong nửa đầu tháng 10 năm 2022 - Ảnh 1

Tuổi Tý dự báo là con giáp xui xẻo nhất trong nửa đầu tháng 10 năm 2022, gặp nhiều chuyện không may, làm gì cũng khó khăn. (Ảnh minh họa: Internet)

Điềm báo tử vi nửa đầu tháng 10 năm 2022 cho thấy, hung tinh đang rình rập, có thể sẽ gây ra tai họa với người tuổi Tý. Bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi sử dụng những đồ vật bằng kim loại sắc nhọn, chú ý giữ khoảng cách an toàn với những đồ vật có cạnh sắc để hạn chế việc vô tình bị thương hay chảy máu.

Họa huyết quang còn cảnh báo bản mệnh phải giữ an toàn khi xuất hành. Chú ý không đi đến những nơi vắng người một mình hay vào lúc khuya vắng, làm gì cũng phải nhớ an toàn là trên hết.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là người thông minh nhưng không hiểu sao trong tháng 6 Âm lịch này bạn lại nghe lời xúi bẩy của bạn bè mà làm liều. Có thể nhìn thấy món lợi trước mắt quá ổn nên tuổi Hợi đã lao vào đầu tư không tính toán kĩ càng và kết quả là bạn đã thua lỗ lớn. Tiền bạc hao hụt khiến bạn đau đầu, sức khỏe cũng sa sút theo.

Tử vi dự báo nửa đầu tháng 10 năm 2022, tình yêu của bạn và người ấy cũng không được như ý. Chính vì thế, bạn hãy cân nhắc lại chuyện tình cảm của mình, đừng để mâu thuẫn quá lâu khiến tình yêu rạn nứt.

Thầy tử vi cảnh báo, 3 tuổi sắp bị sao quả tạ “rơi xuống đầu”, gặp chuyện không may, nên cận thận trong nửa đầu tháng 10 năm 2022 - Ảnh 2
Tử vi dự báo nửa đầu tháng 10 năm 2022, tuổi Hợi gặp sao quả tạ “rơi xuống đầu”, gặp chuyện không may, nên cẩn thận trọng mọi việc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có tham vọng gây dựng cuộc sống giàu có, quyền lực. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn, coi vấp ngã là động lực tiến tới thành công. Nhờ sự cố gắng của bản thân, con giáp này có thể gặt hái được nhiều trái ngọt trong tương lai. Người tuổi Thìn mang số mệnh của rồng. Dù cuộc sống hiện tại còn khó khăn thì họ cũng sẽ sớm vượt qua nhờ năng lực của bản thân và sự trợ giúp của quý nhân.

Thầy tử vi cảnh báo, 3 tuổi sắp bị sao quả tạ “rơi xuống đầu”, gặp chuyện không may, nên cận thận trong nửa đầu tháng 10 năm 2022 - Ảnh 3

Tử vi nói rằng trong nửa đầu tháng 10 năm 2022, bản mệnh nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng vào thị phi. Thời điểm này, tuổi Thìn cũng cần đề phòng việc vị mất trộm tài sản hoặc bị kẻ xấu lừa gạt đầu tư...

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm.

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