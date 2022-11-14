Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thần tài trao hỷ” ôm trọn tài lộc kể từ 17h27 phút chiều ngày (17/11/2022). Vàng bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt. Tuổi Dần tiền bạc ngập tràn, Thần Linh phù hộ.

Tử vi dự báo kể từ 17h27 phút chiều ngày (17/11/2022) , tài lộc của người tuổi Dần vượng thấy rõ khi được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh.

Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn giữ được lợi thế so với đối thủ nên chẳng còn sợ các mánh cạnh tranh không lành mạnh. Nhờ đồng tiền chảy ào ào vào túi, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để tiếp tục chuẩn bị cho những dự án mở rộng làm ăn sau này.

Tử vi dự báo kể từ 17h27 phút chiều ngày (17/11/2022) , tài lộc của người tuổi Dần vượng thấy rõ khi được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai.

Hãy cố gắng thật nhiều để có thể hoàn thành tốt các công việc quan trọng, như vậy thì bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 40, 47

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo kể từ 17h27 phút chiều ngày (17/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận khí mạnh mẽ, được thần may mắn phù hộ, cứ mạnh dạn làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo kể từ 17h27 phút chiều ngày (17/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận khí mạnh mẽ, được thần may mắn phù hộ, cứ mạnh dạn làm việc.

Tình duyên: Có nhiều điểm khác biệt, người đã có bạn đời nên giữ mình trong sạch, đừng chọc phá đào hoa, tỏ thái độ trước những lời mời của người khác, câu trả lời mơ hồ dễ dẫn đến hiểu lầm.

Công việc: Tập trung vào công việc, giỏi suy nghĩ nâng cao chất lượng công việc, không ngừng cầu tiến và phát triển bản thân, sẽ sớm được lãnh đạo trọng dụng.

Tài lộc: Vượng phát, cứ mạnh dạn cố gắng, sẽ đạt được điều gì đó.

Sức khỏe: Chú ý đường hô hấp, tốt nhất kiêng rượu.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 38, 49

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Sự khéo léo và nhạy bén trong việc kinh doanh làm ăn giúp cho người tuổi này có được nhiều cơ hội kiếm tiền đáng giá nên phần nào bù đắp được vào khoản hao hụt trước đó. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo kể từ 17h27 phút chiều ngày (17/11/2022) công việc của tuổi Dậu diễn ra không chút khó khăn. Việc hành xử thiếu khôn ngoan dễ đưa người tuổi này vào tình cảnh dở khóc dở cười. Nếu muốn người khác thay đổi cách nhìn về mình thì bản mệnh phải thay đổi bản thân ngay từ bây giờ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Sự khéo léo và nhạy bén trong việc kinh doanh làm ăn giúp cho người tuổi này có được nhiều cơ hội kiếm tiền đáng giá nên phần nào bù đắp được vào khoản hao hụt trước đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hòa hợp, êm ấm. Dậu Thìn nhị hợp cho biết, tình yêu đôi lứa sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Dù rằng mối quan hệ của hai người vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt, song cả bạn và người ấy đều luôn biết cách dung hòa lẫn nhau.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 29, 82

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