Tử vi cuối tuần: Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn "trúng số" tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 09:39

Tử vi cuối tuần cho biết có đến 3 con giáp may mắn thu vào túi tiền tỷ, sự nghiệp có bước thăng tiến, tài lộc vượng phát làm đâu thắng đó, của cải dồi dào tiêu mãi không hết.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp ngay thẳng, kiên cường. Trong công việc, họ là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Cuối tuần này, con giáp Thìn thoát ra khỏi rắc rối, cuộc sống và sự nghiệp đều lên hương. Người tuổi Thìn có cơ hội làm ăn phát tài, kiếm được nhiều tiền. Không những thế, họ còn nhận được thêm cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi.

Tử vi cuối tuần: Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn 'trúng số' tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người tuổi Thìn làm kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều may mắn. Họ tìm được nguồn hàng tốt, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị cao, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Mặt khác, những người cầm tinh con rồng sẽ có vận đào hoa như ý. Những người còn độc thân nếu muốn sớm tìm được nửa kia thì hãy thể hiện tình cảm của bản thân nhiều hơn.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão mềm dẻo, nhân hậu, sống tình cảm và biết yêu thương những người xung quanh. So với những con giáp khác, tuổi Mão lại chọn cách sống yên bình, không xô bồ và luôn muốn vun đắp tình cảm giữa người với người. Tử vi học có nói, những người có tính cách như tuổi Mão không nhiều, họ là người biết cho đi và không cần nhận lại, nhờ vậy mà được trời ban nhiều phước lành, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Tử vi cuối tuần: Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn 'trúng số' tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, sự nghiệp và tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, tuy rằng họ không tham vọng nhưng lại được trời ban nhiều điều tốt lành. Trong thời gian này, tuổi Mão không những tự mình xây dựng cuộc sống viên mãn mà còn đem lại nhiều may mắn cho gia đình.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là 1 trong những con giáp được cát tinh chiếu rọi, gặp nhiều may mắn, con đường công danh sự nghiệp có nhiều bước tiến triển không ngờ. Đặc biệt, trải qua giai đoạn khó khăn, tuổi Tý liên tục gặp nhiều tin vui. Cuối tuần này là lúc công việc của tuổi Tý đạt được những thành tựu đáng kể nhất, thu nhập không những tăng mà còn mở ra những cơ hội tốt cho họ trong tương lai.

Tử vi cuối tuần: Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp may mắn 'trúng số' tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, cuồi tuần này vận may của tuổi Tý càng thể hiện rõ, nên biết tận dụng để kiếm tiền, làm giàu. Đây là lúc tuổi Tý có vận đỏ rực rỡ nhất, cần tận dụng tối đa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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