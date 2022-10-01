Tử vi tuần mới (3/10 đến 9/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ bước sang tuần mới, 3 con giáp này có tài lộc bùng nổ, dư dả đón phúc lộc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 09:25

Trong tuần mới, 3 con giáp sau được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích tự do và thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ.

Tử vi tuần mới (3/10 đến 9/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ bước sang tuần mới, 3 con giáp này có tài lộc bùng nổ, dư dả đón phúc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, khi đó tài lộc của họ sẽ vượt xa những gì họ mong đợi. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng lớn. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi ưu điểm của bản thân để biến những chuyện không thể thành có thể. So với những người khác, tuổi Tý có chí lớn, mưu cầu quyền lực và sự viên mãn sung túc, họ có thể đối mặt với mọi khó khăn trắc trở để tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn vẹn toàn.

Tử vi tuần mới (3/10 đến 9/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ bước sang tuần mới, 3 con giáp này có tài lộc bùng nổ, dư dả đón phúc lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công vào tuần mới và họ tự thay đổi bản thân hằng ngày để tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, trong thời gian này, tuổi Tý cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều sự thay đổi mới mang tính tích cực.

Tuổi Tuất

Tuất gặp vài thử thách trong tháng 10 tuy nhiên sự thử thách ở đây hoàn toàn mang một nghĩa tích cực khi mà trong thử thách luôn có cơ hội tiềm ẩn để tuổi Tuất có thể đổi đời. Những người cầm tinh con Chó vốn dĩ rất thông minh, tài giỏi và sống thẳng thắn, tham vọng. Đối với những người này, họ luôn có mục tiêu rõ ràng, và từ đó luôn nỗ lực hướng đến dù có vấp phải gian truân thế nào.

Tử vi tuần mới (3/10 đến 9/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ bước sang tuần mới, 3 con giáp này có tài lộc bùng nổ, dư dả đón phúc lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, tuổi Tuất được quý nhân chiếu cố, giúp họ tìm được hướng đi riêng trong cuộc sống, cũng như hướng dẫn cho họ cách giải quyết vấn đề còn tồn đọng, nhờ vậy mà mọi thứ đang dần ổn định hơn. Ngoài ra, tuổi Tuất nào biết đầu tư kinh doanh thì phải làm hết sức mình, đổ dồn mọi tâm huyết và luôn hướng về con đường tương lai tươi sáng thì nhất định sẽ thành công, thậm chí có người còn đổi đời, trở thành người trong giới thượng lưu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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