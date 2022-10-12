Tử vi cuối tuần này: Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ, dễ dàng vào cuối tuần. Tam Hợp giúp sức nên người tuổi này có thể dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình.

Công việc của người tuổi Thìn khá suôn sẻ ngay từ cuối tuần nhờ Chính Quan tác động. Bạn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng cũng khuyến khích con giáp này hăng hái mạnh dạn thể hiện bản thân, chứng minh vai trò không thể thay thế trong tập thể.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn được ủng hộ và nhận nhiều tin vui trong thời gian tới. Thổ – Hỏa tương sinh là dấu hiệu lý tưởng khi con giáp này luôn có một người đồng hành biết lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu. Mặt khác, Tuất không ngừng chuẩn bị và điều chỉnh trạng thái của mình. Sau rất nhiều nỗ lực làm việc, họ chắc chắn sẽ có thể kiếm được số tiền béo bở và sống một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Với những gì đã thể hiện, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón nhận những lời khen ngợi và tán dương từ mọi người. Cấp trên chắc chắn sẽ dành cho bạn những khoản thưởng xứng đáng, để bạn có thêm động lực cống hiến cho tập thể. Với người làm ăn, các khoản thu nhập của bạn vẫn chảy vào túi đều đặn nhờ những quyết sách đúng đắn trước đây. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn nên tìm thêm những nguồn hợp tác để mở rộng quy mô hơn nữa, hãy tính toán thật cẩn thận cho kế hoạch tương lai.

Tuổi Hợi

Vào cuối tuần, Hợi linh hoạt, thích hợp làm công việc sáng tạo, dễ được lãnh đạo quan tâm. Trong thời gian này, Hợi làm việc vô cùng hiệu quả, bạn có thể chú ý hơn đến các nguồn thông tin trên các phương tiện truyền thông, có cơ hội làm ăn tốt. Bạn có thể trao đổi với bạn bè về các vấn đề tâm lý, để bạn luôn giữ được thái độ lạc quan, thanh lịch và điềm đạm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước vào thời điểm này, tài lộc của người tuổi Hợi sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Con giáp này được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, Thân được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.