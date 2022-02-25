Tử vi cuối tuần (26/2 - 27/2), 3 con giáp vận trình rộng mở, phúc khí ngút trời, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 14:30

Bước vào 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp này sẽ có nguồn tài phú to lớn, quý nhân xuất hiện mang lại may mắn, tài lộc, cơ hội phát triển.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người vô cùng chân thật, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, do đó luôn được mọi người yêu quý. Theo tử vi, trong 2 ngày cuối tuần này, dù trong công việc hay tình yêu, con giáp này cũng đều gặp vận may bất ngờ và có được sự phát triển ổn định.

Hơn nữa người tuổi Sửu sẽ có nguồn tài phú to lớn, quý nhân xuất hiện giúp đỡ, mang lại may mắn, tài lộc và đón được nhiều cơ hội phát triển. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Sửu sẽ thành công trong công việc và thu được thêm nguồn tiền bạc không nhỏ.

Tử vi cuối tuần (26/2 - 27/2), 3 con giáp vận trình rộng mở, phúc khí ngút trời, tiền vô như nước - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần này, dù trong công việc hay tình yêu, con giáp này cũng đều gặp vận may bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cuối tuần dự đoán, tuổi Dậu sẽ bước lên “đỉnh cao” danh vọng nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì vậy, đây là lý do này mà tuổi Dậu là một trong 3 con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần này.

Tử vi cuối tuần (26/2 - 27/2), 3 con giáp vận trình rộng mở, phúc khí ngút trời, tiền vô như nước - Ảnh 2
Tử vi cuối tuần dự đoán, tuổi Dậu sẽ bước lên 'đỉnh cao' danh vọng nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Về tài chính trong 2 ngày cuối tuần, nhìn chung tuổi Tý không gặp phải khó khăn gì trong việc kiếm tiền, nguồn thu được đảm bảo dù nhiều người đang rất vất vả để mưu sinh. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận về khoản tiền đã cho vay trước đó cùng một số tiền lãi, tuy lãi không nhiều nhưng cũng giúp bạn trang trải phần nào chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ về tài chính, công việc mà ngay cả đường tình duyên của Tý cũng vô cùng khởi sắc trong thời gian này. Những người độc thân có vẻ ngoài vô cùng cuốn hút trong mắt người khác giới, bạn dễ tìm thấy ý trung nhân của đời mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp lại biết cách hâm nóng tình cảm đôi lứa, mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn.

Tử vi cuối tuần (26/2 - 27/2), 3 con giáp vận trình rộng mở, phúc khí ngút trời, tiền vô như nước - Ảnh 3
Về tài chính trong 2 ngày cuối tuần, nhìn chung tuổi Tý không gặp phải khó khăn gì trong việc kiếm tiền - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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