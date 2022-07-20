Tử vi cuối ngày mai 21/7: 3 con giáp này được cảnh báo ra đường phải cẩn thận trước sau, giữ chặt túi tiền, kẻ tiểu nhân quấy rối, tài chính thâm hụt, gia đạo bất an

Tuổi Tỵ ngày mai ngày 21/07/2022 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Tỵ có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Tỵ ngày mai không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Tỵ có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Sửu.

Những kế hoạch của Tuổi Sửu đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Tuổi Sửu sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Vận trình tình cảm rơi vào bế tắc. Sự cố chấp làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của đối phương dễ khiến tình cảm hai người rạn nứt, đổ vỡ. Nếu bản mệnh không sớm thay đổi tâm ý này thì e rằng khó lòng duy trì tình cảm được lâu.

Tuổi Sửu gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Dậu dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Nếu bạn không làm việc gì có trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai, và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn thôi.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra không quá thuận lợi. Bất đồng quan điểm với đồng nghiệp dễ dẫn tới xích mích và xô xát, bản mệnh chớ nên nổi nóng mà dẫn tới những hậu hoạ khó lường.

Hỏa khắc Kim còn cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra không quá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo