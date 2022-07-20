Tử vi cuối ngày mai 21/7: 3 con giáp này được cảnh báo ra đường phải cẩn thận trước sau, giữ chặt túi tiền, kẻ tiểu nhân quấy rối, tài chính thâm hụt, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 05:25

Cuối ngày mai 21/7, 3 con giáp này cẩn thận ra đường phải nhìn ngó trước sau, giữ chặt túi tiền, tiểu nhân hãm hại, tài chính bất ổn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ ngày mai ngày 21/07/2022 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Tỵ ngày mai không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Tỵ có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Tử vi cuối ngày mai 21/7: 3 con giáp này được cảnh báo ra đường phải cẩn thận trước sau, giữ chặt túi tiền, kẻ tiểu nhân quấy rối, tài chính thâm hụt, gia đạo bất an - Ảnh 1
Về phương diện tài lộc, Tuổi Tỵ có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Sửu.

Những kế hoạch của Tuổi Sửu đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Tuổi Sửu sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Vận trình tình cảm rơi vào bế tắc. Sự cố chấp làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của đối phương dễ khiến tình cảm hai người rạn nứt, đổ vỡ. Nếu bản mệnh không sớm thay đổi tâm ý này thì e rằng khó lòng duy trì tình cảm được lâu.

Tử vi cuối ngày mai 21/7: 3 con giáp này được cảnh báo ra đường phải cẩn thận trước sau, giữ chặt túi tiền, kẻ tiểu nhân quấy rối, tài chính thâm hụt, gia đạo bất an - Ảnh 2
Tuổi Sửu gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Dậu dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Nếu bạn không làm việc gì có trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai, và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn thôi.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra không quá thuận lợi. Bất đồng quan điểm với đồng nghiệp dễ dẫn tới xích mích và xô xát, bản mệnh chớ nên nổi nóng mà dẫn tới những hậu hoạ khó lường.

Hỏa khắc Kim còn cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình. 

Tử vi cuối ngày mai 21/7: 3 con giáp này được cảnh báo ra đường phải cẩn thận trước sau, giữ chặt túi tiền, kẻ tiểu nhân quấy rối, tài chính thâm hụt, gia đạo bất an - Ảnh 3
Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra không quá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến