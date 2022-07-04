Tử vi cuối ngày hôm nay 4/7: TOP 3 con giáp có quà bất ngờ, may mắn ập đến, chuyện vui tá lả, vận khí tăng ngùn ngụt, tài lộc đủ đầy, đào hoa vượng sắc

Ngày thứ Hai hôm nay, con đường sự nghiệp của tuổi Dần “thuận buồm xuôi gió”. Con đường công danh của người tuổi này thêm phần may mắn do vừa biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, vừa được Chính Quan trợ mệnh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng chớ chủ quan nếu không muốn gánh lấy hậu quả nặng nề.

Vận trình tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân dễ có cơ hội tỏ tình hoặc được người khác tỏ tình, người đã có đối tác thì người yêu tương sinh tốt, tình cảm ngọt ngào nồng ấm.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào do có công việc kinh doanh, buôn bán khá thuận lợi và phát triển tốt đẹp.

Ngày thứ Hai hôm nay, con đường sự nghiệp của tuổi Dần “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong cuối ngày hôm nay gặp nhiều điều may mắn. Người tuổi này làm việc gì cũng đến nơi đến chốn do có sự giúp sức của Tam Hội và Quý Nhân. Tuy nhiên, bản mệnh chớ ỷ lại nếu không muốn rơi vào tình huống khó xử.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng sắc. Con giáp này có khả năng chi trả cho những nhu cầu cá nhân của mình do có nguồn thu nhập rủng rỉnh, dồi dào.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Sau những sóng gió trong quá khứ, người độc thân đã bắt đầu cởi mở và thoải mái hơn khi nói tới chuyện yêu đương, tình cảm.

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong cuối ngày hôm nay gặp nhiều điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tươi sáng, thuận lợi. Sự xuất hiện của Thực Thần đã giúp cho người tuổi này có không ít cơ hội thăng tiến, đồng thời còn giúp bản mệnh vượt qua mọi khó khăn trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tươi sáng, rực rỡ. Con giáp này có thể nâng cao nguồn tài chính của mình có sự trợ mệnh của Ngũ hành Kim Thổ tương sinh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Dù chẳng cần nói với nhau câu nhưng bạn và nửa kia đều hiểu đối phương mong muốn điều gì.

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tươi sáng, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo