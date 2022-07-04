Cuối ngày mai 5/7: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, hoạ từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh gặp rắc rối

Xem tử vi hàng ngày 5/7/2022, Tỷ Kiên là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần. Bạn có thể phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ trong ngày hôm nay. Hãy giữ bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất.

Xem ngày tốt xấu theo trực, ngày mai trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp và gặp được nhiều điều thuận lợi.

Đừng vội đưa ra quyết định một mình, hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có thể thông qua đó bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn về mọi việc. Còn nếu tự mình cô lập, bạn sẽ khiến cho mọi việc càng trở nên khó giải quyết hơn đấy.

Tỷ Kiên là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/7/2022 ngày mai, Cục diện tương hại gây ra những tác động xấu đến tuổi Tỵ. Vì vậy, con giáp này cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bản mệnh khó chịu, thậm chí tổn thương.

Cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, con giáp này cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu tìm cách hãm hại. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người.

Mộc khắc Thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ khó mà bình yên. Dù vợ chồng bạn chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ "chuyện bé xé ra to".

Mộc khắc Thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ khó mà bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Ba ngày 5/7/2022 ngày mai, Dần Thân tương xung, tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được chưa chắc đã được như mong muốn, con giáp này cũng đừng quá bi quan. Hãy coi như đây là một cơ hội tốt để rèn giũa bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc cho đôi bên trước khi tình cảm nguội lạnh.

Vận trình tài lộc gặp khó. Kiếp Tài đeo bám nên người tuổi này khó giữ được tiền bạc trong tay.

Vận trình tài lộc gặp khó. Kiếp Tài đeo bám nên người tuổi này khó giữ được tiền bạc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

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