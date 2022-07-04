Cuối ngày mai 5/7: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, hoạ từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 04/07/2022 02:44

Tử vi dự đoán cuối ngày mai 5/7, những con giáp này vận trình kém hanh thông, xui xẻo bủa vây, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh nhiều rắc rối.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày 5/7/2022, Tỷ Kiên là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần. Bạn có thể phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ trong ngày hôm nay. Hãy giữ bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất.

Đừng vội đưa ra quyết định một mình, hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có thể thông qua đó bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn về mọi việc. Còn nếu tự mình cô lập, bạn sẽ khiến cho mọi việc càng trở nên khó giải quyết hơn đấy.

Xem ngày tốt xấu theo trực, ngày mai trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp và gặp được nhiều điều thuận lợi.

Cuối ngày mai 5/7: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, hoạ từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Tỷ Kiên là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/7/2022 ngày mai, Cục diện tương hại gây ra những tác động xấu đến tuổi Tỵ. Vì vậy, con giáp này cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bản mệnh khó chịu, thậm chí tổn thương.

Cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, con giáp này cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu tìm cách hãm hại. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người.

Mộc khắc Thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ khó mà bình yên. Dù vợ chồng bạn chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ "chuyện bé xé ra to".

Cuối ngày mai 5/7: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, hoạ từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Mộc khắc Thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ khó mà bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Ba ngày 5/7/2022 ngày mai, Dần Thân tương xung, tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được chưa chắc đã được như mong muốn, con giáp này cũng đừng quá bi quan. Hãy coi như đây là một cơ hội tốt để rèn giũa bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc cho đôi bên trước khi tình cảm nguội lạnh.

Vận trình tài lộc gặp khó. Kiếp Tài đeo bám nên người tuổi này khó giữ được tiền bạc trong tay.

Cuối ngày mai 5/7: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, hoạ từ đâu rơi xuống đầu, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Vận trình tài lộc gặp khó. Kiếp Tài đeo bám nên người tuổi này khó giữ được tiền bạc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 18h08p ngày mai 3/7: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phát tài phát lộc, cát khí vây quanh, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe, phút chốc lên hàng đại gia

Tử vi 18h08p ngày mai 3/7: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phát tài phát lộc, cát khí vây quanh, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe, phút chốc lên hàng đại gia

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai 3/7, những con giáp này hứng trọng tài lộc, cát khí vây quanh, một bước lên đời, mua nhà sắm xe, sung túc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026