Vận mệnh của tuổi Tý ngày cuối tuần không mấy vui vẻ. Vì bạn khá nóng tính nên dễ xảy cãi vã, mâu thuẫn với gia đình, bạn bè của mình. Nếu không giữ bình tĩnh, bạn sẽ đánh mất nhiều mối quan hệ đáng quý và sống cô đơn suốt đời.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của 12 con giáp có lúc lên lúc xuống, vận trình không ổn định, tuy nhiên chỉ cần chăm chỉ và cố gắng mọi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhất.

Dần có nhiều chuyện ấm ức tích tụ từ rất lâu. Hôm nay bạn bùng phát một cách dữ dội. Tuy nhiên đây không phải là điều tốt. Bởi những người xung quanh sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám đến gần bạn nữa. Vì vậy hãy giữ bình tĩnh, đừng nóng giận mà mất khôn.

Ngày Chủ Nhật của Sửu khá bình yên, tiền bạc cũng ổn định. Hôm nay bạn không có áp lực công việc nên thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè, gia đình. Đây là cơ hội giúp bạn lấy lại năng lượng sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Mão gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Mão có quá nhiều tham vọng nên khiến bạn gặp không ít rắc rối trong công việc. Vì vậy mà ngày hôm nay, Mão không nên thực hiện những kế hoạch riêng của mình. Đồng thời cũng đừng tin tưởng bất cứ ai, kể cả những người thân cận nhất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Thìn

Bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vô cùng bình yên và thoải mái bên gia đình. Ngày Chủ Nhật, Thìn sẽ cùng cả nhà mua sắm, ăn uống và tâm sự. Gia đạo của bạn không xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nhiều như trước đây. Bạn biết kiềm chế tính khí của mình nên mọi mối quan hệ đều được hàn gắn tốt đẹp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Tỵ bị lừa mất tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ không nên tin tưởng bất cứ ai trong ngày cuối tuần. Nếu ai đó có ý muốn mời bạn tham gia đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn, tốt nhất là bạn nên từ chối. Bởi vì chắc chắn người đó đang muốn hãm hại bạn. Nếu tin tưởng bạn sẽ mất một số tiền khá lớn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Ngọ

Hôm nay bạn có nhiều thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Vì vậy tinh thần cũng tốt hơn, không còn bị áp lực của công việc đè nặng. Với những người đi làm xa, đây là thời điểm thích hợp để về nhà, cùng gia đình ăn bữa cơm và tâm sự cho nhau nghe những điều bạn đã trải qua.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Mùi tiền bạc phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuy là cuối tuần nhưng vận may về tiền bạc với bạn cũng vô cùng phơi phới. Những công sức bạn thời gian đã đến lúc gặt hái quả ngọt. Mùi có nhiều cơ hội về tiền bạc cũng như công danh. Con đường thăng tiến luôn mở rộng chào đón bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Thân

Thân có nhiều dự án cần phải thực hiện nhưng tốt nhất nên dành cuối tuần cho gia đình. Bạn không nên làm việc quá sức hay ôm đồm quá nhiều việc. Bởi ngày hôm nay, bạn sẽ mắc nhiều chứng bệnh về đau đầu, đau bao tử cũng như rối loạn cảm xúc. Vì mệt mỏi của công việc mà bạn thường xuyên mất ngủ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Dậu bị lừa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có chính kiến và lập trường, bạn sẽ dễ bị lừa gạt. Nhất là những người làm ăn kinh doanh thường dễ bị người khác qua mặt, hãm hại. Người làm công ăn lương bị đồng nghiệp chơi xấu, đâm thọc sau lưng khiến bạn mất điểm trong mắt cấp trên.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Tuất

Tuất dính vào nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Trước khi làm gì, nói gì bạn cũng nên thận trọng một chút. Nhất là ở trước mặt người khác đừng thổ lộ quá nhiều. Đừng tâm sự chuyện riêng của mình với bất cứ ai. Bởi lẽ những người đó không thật sự tốt với bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 21/7/2019 của tuổi Hợi

Công việc của Hợi trong ngày cuối tuần không gặp được nhiều may mắn. Bạn nên an phận thủ thường, đừng sân si hay chạy theo hào quang bên ngoài. Ngày hôm nay, tốt nhất là nên ở nhà, dành thời gian cho gia đình và tịnh tâm lại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm