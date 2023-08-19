Tử vi Chủ nhật ngày 20/8: 3 con giáp giàu sang bậc nhất, chuẩn bị sống trên núi tiền, công danh sáng chói, của nả tăng vù vù

Đường tài lộc của tuổi Mùi khởi sắc rõ rệt, bản mệnh sẽ có cơ hội kiếm tiền và gia tăng thu nhập cho mình. Nhất là người buôn bán kinh doanh có lộc trời ban, nếu nắm bắt được cơ hội này thì không lo túng thiếu tiền bạc trong ngày 20/8.

Chuyện tình cảm cũng vượng phát không kém do ngũ hành tương sinh, tạo cơ hội cho con giáp này tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Tạo hóa đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ, một chuyện tình đẹp như mơ cho bạn, đừng tìm kiếm xa xôi ở đâu hãy nhìn những người ở bên cạnh mình nhé.

Nhờ cục diện lục hợp giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Với người độc thân, nóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bản mệnh còn chưa biết cảm xúc đối phương dành cho mình là gì. Nhưng hãy cứ tự tin là chính mình, vì khi đó chính là lúc con giáp này tạo ra được sức hút của riêng mình và tạo được ấn tượng với người ấy.

Chính Quan dẫn lối, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn. Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng trong ngày 20/8.

Con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc giúp thu hoạch tiền bạc liền tay vào thời điểm này. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi giục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi, trong ngày 20/8, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc.

Nhờ có thần Tài ở bên giúp sức nên những chú chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập. Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được.

Về sự nghiệp, nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, tuổi Tý nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý những cơ hội.

Quả ngọt tuổi Tý gặt hái được trong thời gian này không chỉ dựa trên sự may mắn mà là nỗ lực rất nhiều của bản thân. Nếu chỉ ỷ lại vào sự giúp sức của người khác mà bản thân không chịu cố gắng, nhất định sẽ không thể có kết quả tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.