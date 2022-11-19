Tử vi Chủ nhật ngày 20/11/2022: Thiên ấn hộ mạng, 3 con giáp sau "bội thu" cả tình lẫn tài, cuối tuần đầy niềm vui

Xem tử vi trọn đời rất hữu ích cho việc lập kế hoạch của bạn. Từ những dự đoán này bạn biết mình nên tập trung vào những nhiệm vụ nào trong ngày.
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Tuổi Tị
Tam Hợp dự báo về mặt tình cảm, ngày mới lại là thời điểm khá “bội thu” với những con giáp tuổi Tị đang độc thân. Có thể bạn liên tục nhận được sự chú ý từ nhiều đối tượng.
Hôm nay con giáp tuổi Tị càng tranh cãi càng thiệt thân trong ngày Kiếp Tài xuất hiện. Có những người có thể biến sự vô lý của mình trở thành có lý. Bạn càng tức giận càng có lợi cho họ trong thời điểm này đấy.
Ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực liên quan tới tiền nong, có thể bạn đã tìm ra giải pháp hợp lý cho kế hoạch trả nợ. Có người tăng thêm nguồn thu và cảm thấy cuộc sống "dễ thở" hơn rất nhiều.
Tuổi Thân
Xem Tử vi, Chính Tài hỗ trợ cho những con giáp tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh, nhất là khi bạn biết tập trung vào lĩnh vực mà bạn hiểu rõ nhất, khai thác thế mạnh và điểm khác biệt, nổi bật của sản phẩm mình đang có.
Thổ - Kim tương sinh mang tới tin vui về chuyện tình cảm mà bạn đang mong ngóng bấy lâu, người độc thân có thể không ngờ rằng cơ hội ngay ở trước mắt mà lâu nay bạn không để ý. Mọi thứ đang dần ổn thỏa đối với các cặp đôi khi cả hai tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn.
Tình hình sức khỏe vẫn cần theo dõi thêm vì thế bạn đừng chủ quan quá nhé. Nếu có bệnh thì cứ kiên nhẫn làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.
Tuổi Dậu
Hôm nay Tam Hợp dự báo những tin vui liên quan tới chuyện tình cảm như có đám cưới sắp diễn ra, có gia đình sắp đón một sinh linh bé bỏng,... giúp cho gia đình thêm phần gắn kết. Người độc thân lúc này đào hoa vượng nhưng nó cũng ẩn chứa những rủi ro, do đó bản mệnh nên cẩn trọng.
Về phương diện tài chính, mọi thứ đang sáng sủa hơn nhờ Thiên Tài nâng đỡ. Tuy nhiên, đừng vì thế mà vội hoang phí nhé, đây là lúc bạn nên thắt chặt chi tiêu cho những dự định đến vào năm mới.
Phương diện sức khỏe có những chỉ sốt tốt đẹp xuất hiện trong ngày ngũ hành tương sinh. Nhờ thế mà bạn có nhiều ý tưởng hay ho hơn trong việc chữa lành cho bản thân hoặc thậm chí bạn còn có thể hỗ trợ cho những người xung quanh.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.