Kiên trì ắt thành công, Thần Tài tới muộn, 5 con giáp này càng già càng giàu, tiền vàng chất cao như núi

Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính cho thật tốt. Không tới mức tiền là lẽ sống nhưng với những chú Chuột thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được.

“Kiến tha lâu cũng tới ngày đầy tổ”, câu này có lẽ chính là nói về tư tưởng về tiền bạc của tuổi Tý. Con giáp này đa phần đều là người coi trọng tiền bạc, có thể nói là cuồng kiếm tiền.

Tử vi phương Đông cho thấy con giáp này cực kỳ có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh. Những bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bằng sự lão luyện, càng làm càng mạnh, làm ăn tấn tới chứ hiếm có khi nào thua lỗ.

Con người ta trong cuộc sống có lúc may lúc rủi, nhưng bản mệnh luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc để không rơi vào cảnh cháy túi, tiền bạc chẳng có mà tiêu.

Có thể nhiều người không biết nhưng thực sự thì tuổi Tý còn có sở thích tích lũy tiền vàng, đá quý hay các vật có giá trị nữa. Cứ có tiền bạc dư dả là bản mệnh lại mua sắm thêm tích trữ vào “kho báu” của mình.

Chẳng thế mà cho tới lúc tuổi già, số tài sản mà con giáp giỏi giữ tiền này nắm giữ trong tay chẳng hề ít ỏi chút nào, nếu không muốn nói là cả 1 khoản khổng lồ.

Tiền bạc tích cóp bao năm cũng cần phải hưởng thụ, những chú Chuột hãy lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để cuộc sống về già thêm nhiều điều mới mẻ, vui tươi nữa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi phương Đông, tuổi Dậu vốn là con giáp được Thần Tài ưu ái nhiều nên cho dù bản thân không giỏi chuyện kiếm tiền hay giữ tiền thì con giáp này vẫn luôn có tiền bạc trong tay nhờ có công ăn việc làm ổn định.

Lý do để những chú Gà trở thành con giáp càng già càng giàu có lẽ là do bản mệnh nuôi dạy con cái quá thành công.

Dù là sinh con trai hay con gái thì tuổi Dậu cũng dễ dàng trở thành bạn bè của con. Bản mệnh là người khá hướng ngoại, thích sự hiện đại và hay cập nhật các xu hướng theo thời đại nên rút ngắn được khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái.

Bản mệnh dành nhiều thời gian cho con, không chỉ dạy dỗ mà còn hướng dẫn, dìu dắt cho con đi đúng đường đúng hướng, phát triển năng lực phù hợp với tư chất của mình.

Người ta vẫn nói “Con cái là của để dành”, nuôi dạy con tốt như thế nên đa phần con cái của những chú Gà đều là người thành đạt, lại thêm quan hệ thân thiết với cha mẹ nên những năm tháng tuổi già con giáp này hoàn toàn có thể an tâm dưỡng già, mọi thứ đã có con cái lo liệu, kể cả chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đây là mẫu người dễ kiếm được những khoản tiền to chứ không phải đi nhặt tiền lẻ đâu nhé. Tuổi Thân thời trai trẻ thường khá bốc đồng, làm gì cũng nóng nảy, bộp chộp nên khó thành được đại sự vào khi đó.

Dù là khởi nghiệp hay làm công ăn lương thì con giáp này thời trẻ cũng chịu nhiều cay đắng, thiệt thòi vì những thiếu sót của mình.

Tuy nhiên, theo thời gian, tuổi tác dần tăng, con giáp này cũng dần trở nên bình ổn hơn, học được cách giữ bình tĩnh, sáng suốt dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Ngoài ra, những bài học kinh nghiệm mà con giáp này lượm lặt được sau mỗi lần thất bại cũng coi như đủ dùng để áp dụng vào thực tế sau này.

Thất bại đúng là mẹ của thành công, bản mệnh càng về già thì càng dễ thành công rực rỡ, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời trẻ, vốn dĩ tuổi Sửu không được trầm tính như mọi người vẫn hay nghĩ về họ đâu. Bản mệnh thường khá cố chấp, cứng đầu, kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình dù có bao người phản đối.

Chính vì lý do này mà các mối quan hệ xã giao của những chú Trâu đều không được thuận lợi cho lắm, ảnh hưởng khá nhiều đến việc phát triển sự nghiệp.

Có thể nói, vào thời điểm còn trẻ thì con giáp cố chấp này sẽ phải trải qua nhiều vấp váp, sai lầm trong cả cuộc sống và công việc vì chưa hề ý thức được những điều bản thân còn đang thiếu sót và cần phải sửa đổi.

Nói chung tuổi trẻ mà, ai cũng mắc phải sai lầm, song khác với đa số những con giáp còn lại, bản chất của tuổi Sửu là ngay thẳng và lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Ngay cả khi có những ý kiến trái chiều thì tuổi Sửu vẫn giữ vững quan điểm về việc làm những chuyện mình cho là đúng, nhờ thế mà tích được khá nhiều phúc báo sau này.

Cũng chính nhờ thế nên bắt đầu từ khi bước vào tuổi trung niên, con giáp này bắt đầu nhận được phúc báo về cho mình. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống thì đều có nhiều tín hiệu khá đáng mừng.

Vận trình cải thiện theo chiều hướng thực sự vô cùng tích cực, ai ai cũng thấy trầm trồ ngạc nhiên khi mà bản mệnh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ hơn hẳn những người khác.

Cứ như thế, thời gian trôi đi, tài sản mà tuổi Sửu tích lũy được qua ngày tháng càng ngày càng nhiều lên. Tới tuổi hoa niên, tài lộc chắc chắn không bao giờ là điều mà con giáp này cần phải lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn là người tính tình vui vẻ thoải mái. Con giáp này thích những thứ mạo hiểm, thích thử làm những việc mà người khác thường sợ chẳng dám làm.

Điều này có thể bị đánh đồng với tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Thời trẻ, cũng vì sở thích này của mình mà tuổi Ngọ phải trải qua không ít thất bại, nhận bao trái đắng về tay.

Nhưng cũng cần phải nói thêm, những chú Ngựa vốn không phải người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thất bại đâu. Sau những lần rèn luyện đau thương ấy, bản mệnh như được đúc thêm tấm áo giáp bằng thép bằng đồng, để sau này thêm mạnh mẽ và khôn ngoan, dần dần loại bỏ những điểm mình còn thiếu sót.

Bản mệnh vốn là người có tài năng thực sự nên đây không phải điều gì quá ngạc nhiên. Dám chấp nhận thử thách, chấp nhận thất bại, chấp nhận nén đau để đứng lên đi tiếp thì thành công cũng là điều mà tuổi Ngọ xứng đáng nhận được.

Tới tuổi trung niên, nhờ quen biết thêm quý nhân và được quý nhân không tiếc công giúp đỡ, cộng thêm với kinh nghiệm, kiến thức cùng các mối quan hệ xã giao tích lũy qua bao năm, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp cực kỳ lừng lẫy.

Với những gì có trong tay, chẳng lạ gì khi tiền đồ của con giáp này càng ngày càng rộng mở, tiền bạc cũng ùn ùn đổ về nhà chẳng lúc nào ngơi.

Đã có những bài học từ thất bại thời trai trẻ, tuổi Ngọ cũng hạn chế được phần nào những sai sót không đáng có, tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc và công sức khỏi việc đi đường vòng cũng như thua lỗ.

Cứ theo đà đó, tuổi Ngọ trở thành con giáp càng già càng giàu, hậu vận cực phát. Số tài sản mà bản mệnh tích lũy được thoải mái cho bạn làm những gì mình muốn, có tiêu pha mấy đời cũng chưa chắc đã hết được đâu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.