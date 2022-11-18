Tướng trẻ em có tài thiên bẩm, sau lớn lên nhất định làm quan to chức lớn, người người kính nể

Trẻ có tai mềm là trẻ ngoan, hiểu chuyện, nhanh nhạy trong khi đó, nếu bé có đôi tai cứng, nhiều gân thường tính tình sẽ rất ngang ngược, cứng đầu, khó dạy bảo. Những đứa trẻ sở hữu đôi tai mềm này thường có tư duy độc đáo, nhạy bén và rất hoạt ngôn.

Tướng tai dày là tướng trẻ em có tương lai tốt vì đôi tai là đại diện cho phúc đức của một người. Ngoài ra một đặc điểm khác cho thấy trẻ nhất định là người có tài đó là tai mềm mại.

Tới tuổi trưởng thành, con sẽ là một đứa con hiếu thảo, biết yêu thương gia đình và sống lương thiện. Con lớn lên sẽ rất tài năng, cơ hội thành danh rất cao nhưng dẫu có giàu sang, phú quý cũng vẫn rất biết kính trên, nhường dưới không bao giờ khinh thường ai.

Nói trẻ có tai không thô cứng là tướng trẻ em có tài vì chúng sống rất phúc hậu được mọi người yêu mến, tôn trọng. Khả năng linh hoạt giúp con dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Một đứa trẻ tự lập sẽ biết chọn con đường đi đúng đắn nhất cho mình mà không cần phải nhờ đến sự hướng dẫn của bất kỳ ai vì dù sao những hiểu biết của bố mẹ cũng có phần bị giới hạn. Bên cạnh đó, những em bé có đặc điểm tai mềm sẽ có sức khỏe tốt, ít làm cha mẹ buồn phiền từ nhỏ đến lớn. Bé không chỉ có một cuộc đời an yên, thuận lợi mà còn mang lại may mắn cho gia đình, giúp bố mẹ ăn nên làm ra, cuộc sống khá giả.

2. Bé có chỉ tay hình chữ Xuyên

Xem tướng bàn tay chỉ ra rằng những bàn tay có chỉ tay hình chữ Xuyên là một kiểu chỉ tay với 3 đường thẳng rõ rệt, không bị đứt quãng và tách rời độc lập với nhau.

Những em bé có đường chỉ tay này thường sống rất tình cảm, yêu thương mọi người, con có khả năng thấu hiểu người khác từ rất sớm. Với khả năng lắng nghe vượt trội, trẻ có vốn từ vựng phong phú. Các bé thường hiểu và sử dụng nhiều từ hơn trẻ cùng độ tuổi, kể cả ngôn ngữ trừu tượng và tượng hình.

Điều này cho thấy khả năng tư duy của trẻ tương đối mạnh. Những đứa trẻ như thế này có bộ não phát triển mạnh. Bé thường hay quan sát, khi thấy chuyện thú vị, con rất quan tâm, chú ý và suy nghĩ về điều đó.

Khi trưởng thành, con là người sống chân thành và rất biết cách lắng nghe mọi người xung quanh vì thế rất được lòng anh em, bạn bè, người thân và thậm chí cả những người xa lạ.

Trẻ có chỉ tay hình chữ Xuyên thường học tập vượt trội vì bé tiếp thu nhanh, lại biết học hỏi kinh nghiệm từ người khác để làm việc, học tập hiệu quả. Bé sẵn sàng nhận lỗi nếu làm sai, biết lắng nghe lời góp ý đúng đắn và phấn đấu hơn để hoàn thiện chính bản thân mình.

Con là người sống rất tích cực, khi được người khác chỉ dạy, bé sẽ luôn tập trung lắng nghe và đúc kết kinh nghiệm để làm việc sao cho hiệu quả nhất.

Nhờ vậy nên khi trưởng thành bé sẽ luôn có tâm lý tự lập, vững vàng, hiểu rõ đường đi nước bước nào là phù hợp cho mình mà không cần phải nhờ dựa tới bất cứ ai.

Những bé gái có đường chỉ tay đặc biệt này được xem là người có tướng“vượng phu ích tử”, cuộc sống sung túc, hậu vận rực rỡ, được sống một đời bình an, phúc đức.

3. Đôi mắt có thần

Đôi mắt giúp mở ra cả thế giới mới lạ trước mắt con trẻ, hỗ trợ con khám phá cuộc sống xung quanh mình. Vì thế, nếu bé càng thích học hỏi, tò mò về thế giới của mình thì đôi mắt càng sáng. Chính vì thế đôi mắt có thần càng thể hiện độ sắc bén là nét tướng trẻ em có tài, có khả năng xây dựng sự nghiệp đáng nể trong tương lai.

Nếu một đứa bé sở hữu một cặp mắt có thần có nghĩa là ánh mắt rất đặc biệt, không đơn giản là mắt to mà là ánh nhìn, có nghĩa là khi ta nhìn vào đôi mắt có sự nhanh nhẹn và hoạt bát, mang lại cảm giác người này rất thông thái.

Đôi mắt của đứa trẻ có màu đen và trắng rõ ràng, đôi mắt linh động, nói chung, những đứa trẻ như vậy rất thông minh, bé sẽ có trí tưởng tượng và sáng tạo cao hơn người. Các nghiên cứu đã từng chứng minh rằng chuyển động thị giác của trẻ có thể phản ánh mức độ phát triển trí tuệ.

Nếu để ý sẽ thấy, không ít em bé mặc dù chưa biết nói nhưng khi nghe người khác nói chuyện thì ánh mắt lại long lanh, sáng rõ, đầy sức sống. Con tỏ ra thích thú với các câu chữ và những cuốn truyện hoặc nhìn chăm chú vào người nói chuyện, khi thì mở to mắt như thích thú trước câu chuyện của mọi người xung quanh. Đây là những dấu hiệu dễ thấy ở một đứa trẻ thông minh.

Tương lai của những bé này sẽ rất rực rỡ, chúng sẽ là người nổi tiếng về tài năng của mình khi tham gia các lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật như họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa,…

Những em bé sở hữu đôi mắt có thần sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống vì đây là tướng vượng phát, giàu sang, nhất định sẽ làm nên việc lớn, rạng danh gia đình.





4. Đuôi mắt dài

Người có đuôi mắt dài hay người ta hay nói đùa là: Mắt có đuôi. Theo quan niệm dân gian thì những trẻ có đuôi mắt dài thường có tiềm năng đặc biệt về ngôn ngữ. Nhờ thế mà bé khi lớn lên sẽ rất giỏi giao tiếp, khéo léo trong ứng nhân xử thế, thu phục lòng người, trở thành người có sức ảnh hưởng.

Thực tế đã chứng minh, một số bậc thầy về văn chương sở hữu đôi mắt có đuôi nên nhiều người cho rằng những đứa trẻ có đuôi mắt như thế này rất có năng khiếu về văn chương.

Khi lớn lên, con là người rất hiểu biết, những gì con thể hiện rất đáng tin và đặc biệt lời nói có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và con chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt trong sự nghiệp của mình.

5. Miệng hay mỉm cười

Hầu hết trẻ nhỏ đều hay khóc nhè, làm nũng bố mẹ thế nhưng có một số đứa trẻ được xem là dễ tính vì hay cười. Thậm chí khi bị trêu chọc em bé chẳng những không khóc mà còn nở nụ cười để tương tác với người lớn. Điều này cho thấy não bộ trẻ hoạt động rất tốt và khi tư duy não bộ được rèn luyện, khả năng phản ứng của trẻ cũng sẽ nổi trội.

Một trong những tướng trẻ em có tài đó là miệng của bé hay cười thay vì thường xuyên sợ hãi như các đứa trẻ khác. Thực ra nụ cười là cách để con trò chuyện với bạn khi chưa biết nói, bé đang cố gắng giao tiếp với bạn bằng nụ cười của mình.

Con thường bắt chước người lớn và học hỏi nhanh hơn, thích hóng chuyện, thường xuyên đáp lời người lớn bằng nét mặt, vui mừng, tươi tắn.

Điều này cho thấy bé nhanh nhạy hơn những đứa trẻ cùng trang lứa và khi trưởng thành, con rất giỏi thích nghi, biết cách tồn tại trong nhiều môi trường sống khác nhau và điều này có lợi cho cuộc sống của trẻ, tạo cho con cơ hội là người dẫn đầu.

Tuy nhiên, dù em bé của bạn có sở hữu những tướng trẻ em có tài cũng đừng vì thế mà chủ quan. Năng lực của bé chỉ là một phần, bố mẹ cũng cần phải giáo dục và hướng dẫn con cái một cách lý trí thì lớn lên chúng mới thành tài được.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.