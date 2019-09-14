Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão thoát ế, tuổi Dậu túi không có gì ngoài tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhanh nhẹn, thông minh nên dễ dàng giải quyết nhanh những công việc được giao. Điều này khiến cấp trên và đồng nghiệp không khỏi khen ngợi, trọng dụng bạn. Hãy nắm bắt cơ hội này để tiến lên vị trí mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên đừng tự tạo áp lực cho mình, chỉ cần chăm chỉ, thành công sẽ đến.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực. Bản mệnh nên biết để lường trước được những khó khăn, thuận lợi xảy ra với mình.

Dần đi đâu cũng được người khác yêu mến, ngưỡng mộ. Có thể nói tiếng tăm của bạn vang xa ai cũng biết. Ngày Chủ Nhật, Dần trở thành ngôi sao sáng chói, công danh tiền bạc đều thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Những khó khăn đã qua đi, bạn sớm nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn.

Sửu được quý nhân nâng đỡ nên tài lộc hanh thông, thuận lợi ngoài mong đợi. Bạn có nguồn thu nhập ổn định nên ngày cuối tuần tha hồ mua sắm, đi đây đó cùng bạn bè. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn trong ngày Chủ Nhật không mấy tốt đẹp. Thậm chí còn xảy ra nhiều xung đột, đường ai nấy đi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Mão có chuyện vui về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mão đón nhiều chuyện vui về tình cảm. Những người độc thân sớm thoát ế, tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Những người có gia đình, người yêu sẽ có tình cảm thăng hoa, rực rỡ. Đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tuy nhiên về vấn đề tài chính của bạn không mấy hanh thông. Bạn vướng phải họa hao tài tốn của, tiền bạc thất thoát nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn gặp may mắn cả về công việc lẫn chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm của bạn ngày càng nồng cháy, sẽ sớm có hỷ sự. Công việc cũng gặp khá nhiều chuyện vui, cơ hội thăng tiến đổ về không ngừng nghỉ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Tỵ xung đột với người thân - Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo của Tỵ trong ngày Chủ Nhật không an yên. Bạn và người thân trong gia đình xung đột, cãi vã về chuyện tiền bạc. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, rầu lo không yên. Công việc của bạn vì vậy mà cũng trì trệ, không có nhiều khởi sắc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Ngọ

Vận trình của bạn bắt đầu có nhiều thay đổi. Trong công việc, cấp trên chú ý đến bạn nhiều hơn. Vì vậy mà bạn có đất dụng võ, tha hồ thể hiện tài năng của mình. Trong chuyện tình duyên, bạn và người ấy bắt đầu thấu hiểu và có ý định tiến đến hôn nhân trong thời gian sớm nhất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Mùi hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mùi hung cát đan xen. Nửa ngày đầu, bạn làm gì cũng thuận lợi. Nhưng nửa ngày sau có nhiều chuyện buồn khiến bản thân rầu lo. Vấn đề công việc tồn đọng, tiền bạc khiến bạn đau đầu, khó giải quyết một cách triệt để. Lời khuyên cho Mùi trong chuyện tình cảm là hãy hạ tiêu chuẩn của mình xuống để tìm được người yêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Thân

Chuyện tình cảm của Thân gặp nhiều trục trặc. Có thể sẽ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba khiến mối quan hệ của bạn rạn nứt. Người thứ ba này cố tình tìm đến, rắp tâm hãm hại khiến bạn và người ấy cãi vã liên tục. Bên cạnh đó, công việc của bạn cũng không được như ý muốn. Bạn xảy ra xung đột với cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, trong túi Dậu không có gì ngoài tiền. Tiền cứ đổ về liên tục, hết rồi đầy giúp cho vận trình của bạn hanh thông. Bạn là con giáp thông minh, biết những gì bản thân cần. Nhờ vậy mà bạn lúc nào cũng tỏa sáng trong mắt người khác.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Tuất chuyện tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất gặp nhiều may mắn về chuyện tình duyên. Người độc thân gặp được ý trung nhân. Dù gặp gỡ lần đầu nhưng cả hai tâm đầu ý hợp, có cảm giác như là duyên tiền định. Nhờ có tình cảm này mà tâm trạng của bạn khá hưng phấn, lúc nào cũng trong trạng thái hạnh phúc, vui vẻ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/9/2019 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi may mắn hết phần thiên hạ. Hễ bước ra đường là bạn nhận được nhiều điều may mắn từ trên trời rơi xuống. Công việc hanh thông, tình duyên viên mãn. Có thể nói Chủ Nhật là một ngày rực rỡ, thuận lợi với những người tuổi Hợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm